Vojtěch Dyk chystá koncert v Rudolfinu. Půjde o vrchol letošního turné  

Vojtěch Dyk slibuje mimořádný koncert poskládaný speciálně pro tuto událost. Výjimečnou atmosféru má podtrhnout také prostředí, v němž se show odehraje - tedy pražské Rudolfinum. “Rudolfinum je v prvé řadě krásný, nadčasový a naprosto fascinující prostor,” zdůvodnil výběr Vojtěch Dyk, “ale když jsem tam byl naposled jako divák, stalo se mi, že jsem měl pocit, že pro samý (pseudo) intelekt si publikum nebylo schopno ani dupnout do rytmu. Já si dal za cíl ty křišťálové lustříky a zlaté kliky trochu ‘zlidštit’. Zkrátka mít stále na myslí, že i ve fraku a v nových lakýrkách člověk může někdy šlápnout do hovna.”

Během koncertu se chce zpěvák vrátit k ryzím hodnotám. Jde mu o jednoduchost a maximální sdělnost, což se odráží jak ve výpravě, tak v repertoáru. “Právě ta jednoduchost sdělování mi v dnešní době chybí, všechno je zanesené takovým mediálním bahnem a my chceme tohle bahno rozvířit a postavit proti němu jasnou a čistou zprávu,” dodal Dyk. Celé vystoupení by mělo mít atmosféru 60. let a návštěvníci se mohou těšit z velké části na nový repertoár, který zahrne Dykovy autorské skladby, tak největší světové hity ve zbrusu novém aranžmá pro B-Side Band.

Spolu s B-Side Bandem vystoupí s Vojtou Dykem během koncertu také britské vokální trio The Puppini Sisters. “Co mě na nich baví? Tak předně jejich talent, jejich britský charisma křížený s italským sex-appealem a jejich touha se bavit. V tom jsme si dost blízký,” vysvětlil Dyk, který s hudebnicemi spolupracoval již v minulosti. V Rudolfinu však nabídne speciálně složený program, který společně ještě nikdy neodehráli.

