Gregory Porter zavítá do Prahy. Přijede se zbrusu novým albem  

Gregory Porter svou novou desku pojmenoval Nat King Cole & Me. Vzdává tím poctu svému idolu - legendárnímu zpěvákovi, pianistovi a skladateli Nat King Coleovi, který zemřel v roce 1965, tedy šest let před narozením Portera. “Byl naprosto jedinečný. Složil skvělou muziku, tak úžasné věci na poslech, že se jimi musíte inspirovat - jeho výjimečným zabarvením hlasu, stylem a pohodou,” řekl o oblíbeném hudebníkovi Gregory Porter.

Nové album přinese fanouškům známou kombinaci jazzu, funku, soulu, R&B, gospelu i popu. Právě tím a svým znělým hlasem získává dvojnásobný držitel prestižní Grammy slávu po celém světě. “Skladby jsem vybíral podle pocitů. Prostě jsem shromáždil písně, které pro mě za ta léta něco znamenaly. Nahrávat Natovy skladby pro mě byla velice osobní záležitost,” vysvětlil Porter. S nejnovější nahrávkou mu pomáhal další Grammy “matador” - aranžér Vince Mendoza.

Našlápnuto na Grammy však mělo každé album Gregoryho Portera, které doposud vydal. Debut Water z roku 2010 získal nominaci, stejně také o dva roky mladší Be Good. Za následující Liquit Spirit a Take Me to the Alley si již legendární zlatý gramofonek odnesl. A má na tom zásluhu také český hudebník, klávesista a hammondkář Ondřej Pivec, který na posledním jmenovaném albu vystupuje spolu s Gregorym Porterem.

Při oznamování zastávek svého chystaného turné potěšil zpěvák všechny fanoušky v České republice. Kromě Dánska či Švýcarska tak odehraje koncert v Praze, a to 23. dubna 2018 v pražském Foru Karlín. Vstupenky jsou k dispozici v prodejní síti Ticketpro od 990 korun. Návštěvníci se mohou těšit na zbrusu nové skladby právě z nejnovější desky.

