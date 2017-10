Bůh hromu Thor byl do našeho světa vykázán poprvé v roce 2011, poznal Jane (Natalie Portman) a pod taktovkou Kennetha Branagha zachránil Zemi. Poté se vrátil a společně s Avengers ubránil New York před mimozemšťany. V roce 2013 pak musel ochránit všech devět světů před éterem a o dva roky později přišel s Avengers znovu, tentokrát aby zničil Ultrona. Nyní by ale potřeboval zachránit on.

Thorův světa se rozpadá. Přišel o otce, o kladivo, o Jane, a Asgard navíc musí čelit bohyni smrti Hele. Navíc se ocitl na druhém konci vesmíru mezi otrokáři, kteří z něj chtějí udělat gladiátora pro zápasy v aréně. Bojovat má se svým přítelem Hulkem, který se tady mezitím stal hvězdou. Thora ale i přes všechny problémy nejvíce trápí jeho rodná planeta, která má být podle proroctví zničena. Ragnarok, konec Asgardu tak jak ho známe, začal.

Nový svět, nové příležitosti

Celý příběh se tedy vlastně odehrává ve dvou rovinách - Hela a její ničení Asgardu, které se nese ve vážnějším duchu, a komickou Thorovu cestu zpět domů. Obě dějové zápletky se mezi s sebou střídají, takže vytvářejí příjemné napětí a divák se navíc díky tomu nestíhá nudit. Na pohled zajímavější je ale určitě část odehrávající se na odstrčené planetě na konci vesmíru, kde se shromažďuje všechno nepotřebné. Nový svět nabídl režisérovi i scénáristům šanci na změnu, kterou se jim podařilo využít do posledního detailu. Okořenili ho spoustů trefných vtipů, barevnou scenérií a postavičkou Velmistra (Jeff Goldblum), který na zápasech vyvolává jako maskoti na famfrpálu z Harryho Pottera.

Děj se ztrácí pod vizuální stránkou

Zajímavá forma ale bohužel trochu ubrala na originalitě děje. Režisér Taika Waititi ostatně na propracovaný vzhled v kombinaci s nenáročným dějem sázel i u svého scénáristického počinu z dílny Walta Disneyho Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa. Jednoduchá a předvídatelná zápletka se ale u pohádky pro děti může odpustit, u komiksového filmu ale diváci čekají v ději originalitu. Tu nedokáže nahradit ani naprosto nadbytečná a nicneříkající scéna s Doctorem Strangem. Naštěstí se mu tento nedostatek podařilo celkem vyvážit pomocí žertů, digitálních efektů a malých zvratů, takže ve finále divák odchází ze šťastným úsměvem na tváři.

Komický plášť ostatně seděl jako ulitý i hercům. Chris Hemsworth (Thor) si se škodolibostí sobě vlastní užívá každou uštěpačnou poznámku vůči svým kolegům, Hulkovi a Lokimu. Možná že mu tahle poloha dokonce sedí víc, než původní Thorův projev. Zdatně mu sekunduje Mark Ruffalo (Benner), který je většinou zmatený (další komický prvek). Nejpřesvědčivější výkon ale podala Cate Blunchett, na které je vidět, že si užívá každý pohyb pomstichtivé a po moci toužící Hely. Pravdou ale je, že ty záporné mrchy se vždycky dobře hrají.

Studiu Marvel se opět podařilo předložit divákům film, který je svým způsobem jedinečný. Thor: Ragnarok je humorem trochu podobný Ant-manovi nebo Deadpoolovi, barevností Doctoru Strangeovi, téměř v ničem se ale nepodobá svým dvěma starším předchůdcům. Thor opustil romantickou linku a dokázal, že i pokračování se dokáže vyrovnat svým starším bratrům a v něčem je i směle předběhnout.

PS: Snad není potřeba připomínat, že u filmů z dílny Marvel se vyplatí zůstat až do konce. Do úplného konce.

26.10.2017 | Dominika Kubištová