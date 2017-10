Anastacia se vrací do České republiky! Po devíti letech vystoupí jen pro omezený počet fanoušků  

“Moc se těším, až se vrátím do Evropy, navíc s albem Evolution,” vysvětlila americká zpěvačka, “natáčela jsem tuhle desku během turné ke kompilaci Ultimate Collection a už se nemůžu dočkat, až budu nové skladby sdílet s fanoušky na koncertech.” Zmiňované album Evolution vznikalo ve Stockholmu za dohledu producenta Anderse Baggea, jenž v minulosti spolupracovat třeba se zpěvačkami Céline Dion, Janet Jackson či Madonnou. Na desce se Anastacia vrací ke kořenům, kdy kombinuje rockovou divokost s chytlavými popovými melodiemi.

Koncertní šňůrou nazvanou Evolution chce Anastacia navázat na úspěšné loňské a letošní turné Ultimate Collection, v rámci něhož objela celkem 110 vystoupení. Naprostá většina z nich byla beznadějně vyprodaná. Během turné se přihlásila ke spolupráci s nadací Cancer Research UK, jež podporuje prevenci a výzkum rakoviny. Sama Anastacia již s tímto zhoubným onemocněním dvakrát bojovala.

Anastacia se stala součástí světové hudební scény v roce 1999, kdy vydala své debutové album Not That Kind. Z něho pochází i dva hity I’m Outta Love a titulní píseň Not That Kind. Fanoušky oslovila svým výjimečně zvučným a chraplavým hlasem, který nebyl a dosud není na popové scéně vůbec běžnou záležitostí. V současné době má na svém kontě již sedm studiových alb, kterých se prodalo do dnešních dní již přes 30 milionů kopií.

Vstupenky budou k dispozici v internetovém předprodeji, který startuje 27. října v 10 hodin.

