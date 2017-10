Přijít s adaptací tak slavného a oblíbeného díla jako je Sister Act (Sestra v akci), je vždycky tak trochu prodej vlastní kůže na trhu. Produkt prezentovaný v Hudebním divadle Karlín je ale líbivý a kupujících bude dost. Pokud se totiž něco daří převést do českého jazyka, jsou to komedie a ne ikonická muzikálová díla. Černošskou zpěvačku navíc zastupuje v naší kotlině nejslavnější Bílá. Bez řádových sester by ale i ona byla pouze hodně dobrá.

Plot na motivy snímku s Whoopi Goldberg v hlavní roli zůstává stejný i na divadelních prknech. Popová zpěvačka Deloris Van Cartier se přimotá k vraždě jednoho z kumpánů svého přítele-gangstera a vstupuje do programu na ochranu svědků. Spřízněný policista ji ale umístí na to nejnepravděpodobnější místo. Do kostela mezi řádové sestry. Deloris je ale svérázná umělkyně, a tak způsobí v božím domě pořádný poprask.

Role Deloris Lucii Bílé bezesporu sedne. Rozjívená diva je dostatečně střelená a na klášter si věrohodně přivyká. Jak už ale bylo řečeno, nejvíc na diváky působí až ve spojení se všemi sestrami. Ať už je to Markéta Procházková nebo Vendula Příhodová, o které se zmíním ještě později, šat černobílý všechny hezky sdílí. A to nejen v hlavních rolích. Výraznější jeptišky totiž podporuje sesterská company, která je nejen vyladěná v choreografii, ale její vícehlasy jsou čisté, přesné a na vysoké pěvecké úrovni. Děvčata navíc umí i hrát, a jsou tak příjemnou a milou skupinou, že by si snad divák mezi nimi vybral i sestru vlastní.

O to víc je znát asi největší slabina celé show, a to vybrané sólové části. Pěvecky sice kritiku ustojí Pazderková, Bárta, Dulava i samotná Bílá. Ale po hromadných scénách jednotlivci oslabují tempo a mnohdy nebaví tolik, jak by se na dosavadní průběh muzikálu slušelo. Bílá jedno jediné intonační uklouznutí bezpečně dohání svým projevem ve zbytku představení, Pazderková předvádí humornou souhru se svými hereckými kolegy. A tak na klášterní osamělost doplácí Monsignor Dulava a také jinak vynikající zpěvák Václav Noid Bárta, který má v jednoduchém příběhu důležitou roli, ale výrazově je do počtu. V rámci hlavního obsazení bude zajímavé vidět alternace dvou vyšších představitelů božích. Dulava se totiž střídá s Václavem Vydrou a Pazderková se Světlanou Nálepkovou.

O humor se starají kumpáni Noidova gangstera, kteří mají jednu či dvě hodně povedené scény. A komediální prim hraje Martin Písařík v roli detektiva, jenž je krásně nešikovný a zároveň nebojácný ve velkém finále. Jeho kus s Enniem Morriconem dostane všechny.

Sestra v akci sice nestojí na filmových melodiích a rozhodně je nepotřebuje, přesto jméno Alana Menkela (Kráska a zvíře, Pocahontas, Na vlásku) vyvolává značná očekávání. Melodie jsou hezké, ale chybí jim výraznější ústřední linka, kterou by si publikum pamatovalo. Z hlediska koncepce představení je pak daleko výraznější finále první části než samotný závěr. A to díky, světe div se, bohatším chorálům a choreografii řadových sester.

Lucie Bílá přesto svým charismatem a projevem je vhodnou zpěvačkou pro ústřední roli. I proto, že její drsný hlas mnohdy upozadí něžná a procítěná část, která ukazuje zranitelnost a ochotu dávat prostor a pomáhat druhým. Toho v nejlepším slova smyslu využívá především Vendula Příhodová v roli sestry Mary Roberty, jež si jednou jedinou sólovou árií vykopla dveře mezi hvězdy muzikálového světa - a to i s kostelem.

A tisíc a jeden důvod, proč na sestru vyrazit? Divák se nenudí, choreografie i smysl pro detail je špičková a pěvecky rozhodně neurazí. Místo aleluja si dosaďte amen, a pokud jste dlouho nebyli u zpovědi, Karlín má více než dobrou alternativu.

24.10.2017 | Tomáš Fiala