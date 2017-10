A přesně v této blízké budoucnosti, v níž síť satelitů může upravit na požádání počasí v jakémkoli místě na světě, se setkáváme s Jakem Lawsonem (Gerard Butler), hlavním inženýrem, co dal tento systém satelitů dohromady. Jake je naneštěstí ten typ, co si je vědom svých kvalit, a má tudíž problém s autoritami. Hned na začátku filmu je tak pozice jeho nadřízeného přidělena Maxovi (Jim Sturgess), jeho mladšímu bratrovi, co je nucen Jakea propustit, protože se s ním nejspíš prostě nedá spolupracovat.

O pár let později, čirou náhodou přesně v době, kdy mají Američané celý systém předat pod autoritu OSN, však začínají problémy, které vypadají jako chyby ve funkčnosti satelitů. Nejprve zmrzlá vesnice v Afghánistánu, poté spálený Hongkong, neočekávané lokální katastrofy se kupí a nezbývá než povolat zpět do služby Jakea, jediného člověka, který je schopen prapůvod všeho odhalit a zamezit tak postupné řetězové reakci bouří, která může způsobit bouři globální - tedy Geostorm.

Jake a Max jsou po letech nuceni spolupracovat, což jejich vztahy nijak neusnadňují, jiná možnost však není. Jake se vydává na vesmírnou stanici, kde má zjistit příčinu problému a vyřešit jej, tam se seznamuje se svým týmem, který vede německá vědkyně Ute Fassbinder (Alexandra Maria Lara). Zbytek týmu je nám sice představen, ale bohužel - ačkoli v ději nějakou tu roli sehraje - tam vlastně ani být nemusel, jak málo pozornosti je mu věnováno a jak cizí nám postavy až do konce filmu jsou.

Max zatím na problému pracuje jak se svou přítelkyní Sarah (Abbie Cornish), tak i s dalšími lidmi, kteří jako by měli co říct, ale není jim poskytnuto dost prostoru. Film není tak úplně postaven ani na

postavách, ani na hereckých výkonech jejich představitelů. Celý stojí jen na akčních scénách, dokonce i děj jako takový a zejména konec je velice jednoduše předvídatelný, a nesmíme opominout ani typické epické hlášky a nicneříkající a rádoby dobře znějící dialogy. Celý scénář by klidně mohl být okopírován z jakéhokoli jiného podobného filmu, a ani bychom to nepoznali.

Tento nový katastrofický film má jednu hlavní výhodu - dokonale naplňuje očekávání. Chcete-li svižný, dynamický příběh s trochou napětí, poutavé vizuální efekty a naopak žádné hluboké myšlenky a náročnější momenty, tohle je snímek pro vás. Jestli se rozhodnete zajít na Geostorm do kina, zažijete typické jednoduché odpočinové popkornové béčko... a záběry na místnost plnou lidí u počítačů, co jsou v rámci minut střídavě nešťastní a nadšení, tleskající a objímající se, kterou taky jistě všichni čekáte a znáte z desítek podobných filmů, dostanete v rámci vstupenky do kina jako bonus.

Názor informuji.cz: 60%

