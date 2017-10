Vojtěch Dyk a B-Side Band přivezou do Rudolfina atmosféru 60. let. Zasoutěžte si s námi o vstupenky!  

Vojtěch Dyk se na letošním turné snaží vrátit k ryzím hodnotám. “Jde nám o jednoduchost a maximální sdělnost, a to by mělo být vidět i slyšet na pódiu jak ve výpravě, tak v repertoáru,” vysvětlil Dyk, “právě ta jednoduchost sdělování mi v dnešní době chybí, všechno je zanesené takovým mediálním bahnem a my chceme tohle bahno rozvířit a postavit proti němu jasnou a čistou zprávu.”

Zpěvák na koncertech slibuje návrat k atmosféře 60. let a z velké části nový repertoár, v němž se objeví jak jeho autorské skladby, tak největší světové hity ve zbrusu novém aranžmá pro B-Side Band. “Těším se na nové songy, nové kostýmy i na stage design. Pro mě osobně je to i taková malá oslava desátých narozenin B-Side Bandu, které v této sezóně slavíme,” řekl bandleader Josef Buchta.

Pokud se chcete na pražský koncert Vojtěcha Dyka a kapely B- Side Band, který se uskuteční 6. listopadu v Rudolfinu, podívat zcela zdarma, nezapomeňte se zúčastnit naší soutěže! Stačí jen správně zodpovědět soutěžní otázku a mít trochu štěstí, které vám zaručí, že budete mezi čtyřmi vylosovanými výherci, kteří vyhrají lístek pro sebe i pro svůj doprovod.

Soutěžní otázka: Jak se jmenuje režisérka videoklipu k písni VIHORLAT?

Správné odpovědi zasílejte na email soutez@informuji.cz do 22. října 2017. Z došlých odpovědí vylosujeme čtyři výherce, kteří si odnesou dvě vstupenky. K odpovědi uveďte adresu, na níž vám případnou výhru zašleme.

Poskytnutá emailová adresa nebude použita k marketingovým účelům ani k jiné manipulaci.

Vyhrazujeme si právo soutěž kdykoliv ukončit případně změnit její pravidla. V případě neobdržení vstupenek a soutěžních materiálů od našich partnerů nedodáme tyto materiály (výhry) výhercům.

16.10.2017 | Barbora Bittnerová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout