Film Music Prague láká na hudbu z Dunkerku i remaku kultovního hororu To  

Goosebumps! The Opening Nigh - takový nese název galavečer, který 19. dubna ve Foru Karlín zahájí festival Film Music Prague. Do české metropole kvůli němu zavítá skladatel Benjamin Wallfisch, jenž na sebe v nedávné době upozornil třeba hudbou k válečnému velkofilmu Dunkerk, k novince Blade Runner 2049, životopisnému snímku Skrytá čísla či k nové adaptaci hororu na motivy Stephena Kinga To.

Wallfisch je žákem slavného Hanse Zimmera a slavnostní večer tudíž nezapomene ani na jeho slavná díla. “Program zahajovacího koncertu je koncipovaný jako symfonická pocta nejen Benjaminu Wallfischovi, ale i Hansi Zimmerovi a jeho dalšímu žákovi Lornemu Balfeovi,” představuje program umělecký ředitel festivalu Nikola Bojčev, “Lorne Balfe společně s Hansem Zimmerem vytvořili úchvatný soundtrack k vůbec prvnímu hranému seriálu stanice National Geographic - Genius. Tento projekt o Albertu Einsteinovi se natáčel v Praze.” Kromě něj nebudou na programu chybět ani melodie ze snímků Interstellar, Počátek nebo Sherlock Holmes: Hra stínů.

Spolu s Benjaminem Wallfischem vystoupí během zahajovacího koncertu také devadesátičlenný orchestr Filharmonici města Prahy, které doplní rovněž sbor. Symfonický zvuk ozvláštní rovněž elektronické prvky a efekty. Ty doplní především premiérové uvedení hudby ze snímku Blade Runner 2049. “Skladatelé Zimmer a Wallfisch dostali za úkol pro toto očekávané scifi vytvořit soundtrack, který bude velmi podobný tomu původnímu od Vangelise. A jak víme, Vangelis je mistr syntezátorů a umělých zvuků,” přibližuje Bojčev.

Kromě Benjamina Wallfische se do Prahy díky festivalu Film Music Prague podívají i další významní hudební skladatelé. Koncert zde odehraje autor hudby ke snímkům Fontána či Requiem za sen Clint Mansell, který odehraje 21. dubna ve Foru Karlín světovou premiéru svého symfonického koncertu pod názvem Clint Mansell Symphonic. Den předem na tom samém místě vystoupí světoznámé skladatelské duo Two Steps From Hell. Další hosté budou ještě oznámeni.

