Roxy slaví čtvrt století. Vystoupí James Zabiela, Dirtyphonics či Eskimo Callboy  

Oslavy odstartovaly již v pátek 13. října, kdy Roxy zaplnila super house music v podání Andhim. V pátek 20. října se pak návštěvníci dočkají narozeninového openingu, o nějž se postará matador taneční scény James Zabiela, jeden z technicky nejšikovnějších djů na světě. Jen o den později dorazí do Roxy formace Dirtyphonics, která potěší především všechny drum’n'bassové fanoušky. Do klubu se skupina, která mají na kontě spolupráci s Linkin Park, Skrillex či Modestep, vrátí po pěti letech.

V neděli pak otřesou základy Roxy němečtí Eskimo Callboy, kteří předvedli svou divokou a tvrdou show i na letošním festivalu Rock for People. Své očekávané sedmé studiové album pak přijede českým fanouškům představit britské duo Goldfrapp. Ani letos organizátoři ale nezapomněli na českou hudební scénu a připravují tradiční večírek pro fanoušky českých kapel Soundz Czech. Během něj vystoupí třeba Lenka Dusilová s formací Baromantika, projekt Piano, Peter Pan Complex či sólový projekt Sifona z WWW Siphon.

Druhý narozeninový víkend pak bude ve znamení živé elektroniky. Fanoušci se mohou těšit unikátní live set německého hudebníka, který si nechává říkat Stimming. Pořádný techno nářez pak do Roxy doveze legendární Stephan Bodzin, německý producent, experimentátor a live performer, který je pravděpodobně nejžádanějším a nejautentičtějším současným elektronickým hudebníkem. Kdo jiný by měl uzavřít oslavy čtvrt století Roxy než právě on?

Vstupenky na jednotlivé narozeninové koncerty seženete v internetovém předprodeji na oficiálních stránkách Roxy.

14.10.2017 | Barbora Bittnerová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout