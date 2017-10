Nehrajeme noty, ale příběhy. Du Chanson pokřtí své nové album v Divadle Kampa 

Co vás svedlo dohromady?

Petra: Poznali a potkali jsme se skrze Divadlo Kampa, kde oba působíme jako hudebníci a já taky hlavně jako herečka - hrající též na klavír a akordeon. Tam taky začala naše spolupráce, která trvá tři roky.

Andraž: Ano, potkali jsme se na Kampě při divadelní improvizaci IMPRO Samé vody. Péťa mě zaujala svojí schopností improvizovat a subtilním doprovodem a tak jsem ji nabídnul spolupráci na mých šansonech. V roce 2015 jsme natočili společně naše první CD s názvem Madrigal.

Co vás spojuje?

Petra: Hudba, divadlo, kávička, croissant a přátelství.

Andraž: Myslím, že vášeň k dobré hudbě a nadšení do života – zkouška s čokoládovou rolkou, čerstvou arabikou a humorem.

Andraž: Moje inspirace je "All the world´s a stage".

Kdo píše hudbu, kdo texty?

Petra: Autorem hudby je Andraž, až na pár výjimek – například některé lidové písně. Texty opět píše buď sám Andraž, který je také skvělý básník, nebo zhudebňuje texty českých básníků – hlavně Hraběte, Kainara, Nezvala a další. Společně pak hledáme aranže pro naše nástroje – co by se hodilo, kdy hrát na klavír, kdy sáhnout po harmonice a zkoušíme, aby to prostě "ladilo". Kytara a klavír je na souhru poměrně těžká kombinace – jsou to dva harmonické nástroje a sladění vyžaduje trpělivost a cit.

Kde se inspirujete?

Petra: Textově právě třeba u českých básníků, já osobně ráda občas sáhnu po nějakém českém šansonu a ten pak zpívám "po svým".

Ve vašich písních zpívá především Andraž, proč?

Petra: Ano, zpívá především Andraž – písně si zhudebnil pro sebe, pro svůj hlas a projev se svým hudebním cítěním. Já se k němu přidám někdy v refrénu, někdy vytvoříme dvojhlas a někdy si do písně vymyslím vokál, tak jak se to hodí a jak to cítíme.

Andraž: Většinou zpívám já, protože jsou to moje písně, ale Péťa mě krásně doprovodí jako "backvocal", a u některých písniček zpívá i ona. A taky mi pomáhá s prací na správné české výslovnosti a mém akcentu, který se ale někomu tak zalíbil, že už ho "nesmím změnit" (poz.red.: Andraž pochází ze Slovinska).

Du Chanson vystupují s autorskými šansony a se zhudebněnými básněmi V. Hraběte, V. Nezvala nebo J. Kainara

Oba taky kromě koncertování hudebně doprovázíte divadelní inscenace. Má nějak tato zkušenost vliv na vaši muziku?

Petra: Myslím, že ano. Tvořit živě hudbu pro divadlo vyžaduje velké soustředění a pozornost ještě na jiné dění, než jen na hudbu samotnou. Musíte cítit atmosféru na jevišti, sledovat slova i pohyb herců a hudbou dokreslit jen tak, aby to celku pomohlo. V naší hudbě se to pak projevuje tak, že oba tu věc vnímáme podobně – často se shodneme, že "tady" už je něco moc a "tady" by to chtělo zase jinak. Hlavně vnímáme příběh, který se v písni odehrává v napsaných slovech. Nehrajeme noty – ale hrajeme a zpíváme příběhy.

Andraž: Určitě, zkušenost s divadelními inscenacemi nám dává schopnost improvizovat a tu správnou hudební dramaturgii.

Chystáte koncerty? Kde vás posluchači mohou vidět a slyšet?

Petra a Andraž: Chystáme. Kromě 20. října kdy budeme v Divadle Kampa nejen hrát, ale i křtít naše druhé CD, budeme společně hrát také v listopadu – a sice 14. listopadu ve vinárně Wine Friends na Vinohradech a pak v rámci Noci Divadel opět na Kampě. A tam nás taky čeká ještě jeden "klasický" koncert v době adventní – přesně 18.12. Srdečně tedy zveme!

13.10.2017 | Tamara Zubac Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout