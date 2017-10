Thirty Seconds To Mars se vrací na evropská koncertní pódia. Vystoupí i v Praze  

Populární trio ve složení Jared Leto, jeho mladší bratr Shannon Leto a kytarista Tomo Miličević se vrací na evropská pódia. Hudebníci se totiž rozhodli oslavit se svými fanoušky významné jubileum - příští rok totiž kapela Thirty Seconds To Mars oslaví dvacet let svého fungování.

A byla to skutečně velmi úspěšná léta. Stihla během nich vydat hned čtyři studiová alba. Srdce fanoušků si získala hned debutem z roku 2002, který obsahoval songy jako Capricorn či Edge of the Earth. Opravdovým zlomem pro ni bylo ale až vydání desky A Beautiful Lie s megaúspěšným hitem From Yesterday. V roce 2009 pak bourala hitparády se singlem This Is War ze stejnojmenné nahrávky.

V Praze se kapela poprvé představila v roce 2007, kdy objížděla velké turné po Evropě spolu se skupinou Linkin Park, která si ji vybrala jako speciálního hosta. Nyní se vrací zpět, aby 19. dubna 2018, kdy vystoupí v pražské Tipsport areně, předvedla svou pověstnou show. Návštěvníci se navíc pravděpodobně dočkají i zbrusu nových věcí.

Kapela totiž v srpnu představila nový singl Walk On Water, který předznamenává příchod nového, v pořadí již pátého studiového alba. S jeho dokončením však nijak nepospíchá a více se soustředí na živá vystoupení, během nichž může mít bezprostřední osobní kontakt se svými fanoušky. Vstupenky na koncert jdou do internetového předprodeje 13. října v 9 hodin. Zájemci je seženou v cenovém rozmezí od 990 do 1490 korun.

10.10.2017 | Barbora Bittnerová