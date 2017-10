8 knih, které byste si měli v říjnu přečíst 

Žena z kajuty č. 10 (Ruth Wareová)

Ruth Wareová okouzlila v minulém roce detektivním příběhem Všude kolem černý les, a už tenkrát byla přirovnávána k Agathě Christie. Potvrdila to i v novém thrilleru Žena z kajuty č. 10, který získal i "nálepku" světový bestseller. Tentokrát vypráví příběh o novinářce Lo Blacklockové, která se dostala na výletní loď po norských fjordech společně s hrstkou lidí z vyšší společnosti. Příjemná plavba se ale změní v noční můru, když Lo jako jediná zahlédne vraždu. Tělo ale zmizelo přes palubu a žádný z hostů nechybí. Jak tedy dokázat vraždu, o které nikdo neví?

Datum vydání: 3. října v nakladatelství Leda

Rychleji mluvit nedokážu: Od Gilmorových děvčat po Gilmorova děvčata (Lauren Grahamová)

Gilmorava děvčata se během let stala pojmem. Snad každý zahlédl alespoň jednu epizodu a dokáže si se seriálem spojit jméno Lauren Grahamová, která si zahrála jednu z hlavních protagonistek Lorelai. Právě tato herečka se rozhodla napsat svou životní zpověď, ve které hlavní roli hraje právě zákulisí a historky ze známého seriálu. Mimo jiné se ale čtenáři mohou ve sbírce esejů dozvědět, jak herečka dospívala, jaké je to být v Hollywoodu single, nebo si přečíst o reality show Project Runway. Zábavné příběhy navíc doplňují i fotografie a zápisky z deníku Lauren Grahamové. Jednoduše nepostradatelná četba pro fanoušky "Gilmorek".

Datum vydání: 9. října v nakladatelství Omega

Zaslepení (Caroline Neurathová)

Finanční reportérka Beatrice Farkasová dostala tip na banku, který ji mohl už dávno položit. Její pátrání má dalekosáhlé následky. Bývalý manažer banky a zároveň její zdroj totiž za neznámých okolností vypadl z okna. Ačkoli to média označují za sebevraždu, Beatrice ví své. Románový debut Caroline Neurathové dokazuje, že i thriller o finančních událostech může být zábavný. Tím spíš, když je založený na skutečných událostech. Autorka se jistě při psaní nechala inspirovat i svou prací, mnoho finančních kauz totiž rozkrývá i jako reportérka švédského deníku Svedska Dagblabet.

Datum vydání: 9. října v nakladatelství Host

Divoké karty III.: Divocí žolíci (George R.R. Martin ed.)

Série Divoké karty čtenáře opět zavede do světa, kde několik lidí přežilo ničivý virus a vyvinuli se u nich zvláštní schopnosti. Příběhy třetí série se odehrávají během oslav Dne divokých karet, při kterém lidé vzpomínají na mrtvé a oslavují živé. Jeden z nich se ale bavit nechce, naopak jeho cílem je zkáza. Divoké karty jsou dílem mnoha autorů, všechny je ale zaštiťuje jméno George R.R. Martin. Spisovatel a novinář, kterého proslavily knihy a seriál Hra o trůny, totiž pomáhá sestavit tyto sci-fi příběhy pro vydání.

Datum vydání: 11. října v nakladatelství Argo

Boss Babiš (Jaroslav Kmenta)

Několik dnů před volbami do poslanecké sněmovny vychází kniha jednoho z našich nejznámějších investigativních novinářů Jaroslava Kmenty se jménem Boss Babiš. V reportážích najdou čtenáři informace o začátcích podnikání nynějších ministra financí a jeho roli ve světě Františka Mrázka nebo Radovana Krejčíře. Kniha je zčásti založená na reportážích, které byly uveřejněné v měsíčníku Reportér, ale je obohacena o mnoho nových příběhů a závěrů. Dohromady podle vydavatele tvoří kniha "nejucelenější obraz oligarchy Babiše".

Datum vydání: 12. října v nakladatelství JKM - Jaroslav Kmenta

Dům s vypůjčeným výhledem (Martina Leierová)

Novinářka Zou mohla prožít klidný život, místo toho jí to táhne za dobrozdružstvím, a tak přijímá nabídku sběratele umění a pokouší se vypátrat padělatele obrazů. Její hledání ji zavede do New Yorku a Japonska, a najednou se musí reportérka schovávat v cizí zemi před nepřáteli. V klášteře se jí ale nakonec podaří najít cestu k sobě samé. Románový debut české novinářky Martiny Leierové je z části psychologickou zpovědí a zčásti detektivním románem, který je dost možná inspirován jejím vlastním životem. Sama v minulosti bydlela v New Yorku, nyní žije už čtvrtým rokem v Tokiu, odkud přispívá do týdeníku Respekt.

Datum vydání: 18. října v nakladatelství Host

Kroky ji vedou samy, podvoluje se jim. Jde doprava, přes splašené přechody rovně a diagonálně, rovnou k soše věrného psa Hačika, mine ji, ani se nenaděje a stojí na nástupišti. Předtucha. Obava. Strach. Co z toho? A kolik je vůbec hodin? Musí tam. Ví to jasně. Zoa stojí sklíčeně jako vypuštěné nafukovací zvíře, bez vzduchu, bez duše, zapomenuté na peroně.

Maskované město (Genevieve Cogmanová)

Knihovnice Irene nás už podruhé zavede do Knihovny, ve které se shromažďují knihy ze všech existujících alternativních světů. Knihovníci tady nemají jen roli "katalogizátorů" ale i hrdinů, kteří jsou ochotni svůj život položit za knihu. V jejím světě se objevují i fae, draci, vlkodlaci nebo upíři, a právě únos jednoho draka může vyvolat konflikt, který by zasáhl všechny dimenze. Maskované město je pokračováním Neviditelné knihovny, která si získala oblibu po celém světě.

Datum vydání: 23. října v nakladatelství Omega

Mořeplavec (Diana Gabaldonová)

Diana Gabaldonová se proslavila sérií Cizinka, která se dočkala i seriálového zpracování, a Vážka v jantaru. Třetím pokračováním této ságy je Mořeplavec. Zdravotní sestra Claire před dvaceti lety cestovala do Skotska v 18. století, kde se zamilovala do Jamieho Frasera. Poté se vrátila do dnešní doby a porodila jeho dítě. Myslela si, že Jamie zemřel, ale nakonec zjistí, že přežil. Vrací se proto se svou dcerou znovu do bojem zmítané země, rozhodnutá zde zůstat.

Datum vydání: 30. října v nakladatelství Omega

8.10.2017 | Dominika Kubištová