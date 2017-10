Praha zažije to pravé devadesátkové disko. Vystoupí zde East 17 a Lunetic 

Pokud se řeknou devadesátá léta a eurodance scéna, nejednomu se vybaví populární londýnská kapela East 17, kterou v poslední dekádě 20. století poslouchal téměř každý. Kdo by si nepamatoval hity jako Thunder, Let it rain, Hold my body tight či vánoční skladbu Stay another day, které vysloužily kapele první příčky hitparád ve více jak třiceti zemích.

Že ještě nejsou pouhou vzpomínkou ze starých dívčích časopisů či magnetofonových kazet, dokazují East 17 neustálým koncertováním, ve kterém jim nezabrání ani obměněná sestava členů. Z původního obsazení zůstali Terry Coldwell a John Hendy, kteří k sobě přibrali „nováčka“ Robbieho Craiga, vítěze Ivor Novello Award, britského hudebního ocenění pro hudební skladatele a autory písní.

Koncertem East 17 však devadesátkový večer v Malé sportovní hale nekončí – kluky z Londýna totiž podpoří ještě kluci z Litvínova. Řeč není o nikom jiném než o populární české chlapecké kapele Lunetic, která na přelomu tisíciletí lámala dívčí srdce hity jako Máma, Beruška či Ať je hudba tvůj lék.

Se svým hudebním idolem se Lunetici na pódiu setkají již 13. října v Malé sportovní hale na pražském Výstavišti Holešovice a zdá se, že tento devadesátkový comeback bude opravdu jízda.

5.10.2017 | Tereza Michalcová