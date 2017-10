Rag’n'Bone Man předvede svůj slavný singl Human živě v Praze  

Ačkoliv se Rag’n'Bone Man věnuje hudbě již od roku 2000, kdy začal vystupovat s kapelou svého kamaráda, pozornost hudebních fanoušků po celém světě na sebe upoutal až o několik let později megaúspěšným singlem Human a stejnojmenným debutovým albem. Písně z něj vyjede příští rok představit svým evropským fanouškům na Grande Reserve Tour.

Své turné odstartuje Rag’n'Bone Man 23. února ve francouzském městě Lille. Následovat bude Dánsko, Norsko, Švédsko a 2. března 2018 se konečně dočká také Česká republika, kde vystoupí britský hudebník v pražském Foru Karlín. Na svůj koncert se může těšit ale rovněž Nizozemsko, Finsko, Estonsko a další země. Rozsáhlou koncertní šňůru zakončí 13. května v Istanbulu.

Na svém kontě má zpěvák, jehož tvorba je ovlivněna láskou k rapu a blues, kromě debutového alba rovněž několik EP - například Blues Town, Wolves či Disfigured. Kromě singlu Human bodoval u fanoušků hity Skin, As You Are, Lay My Body Down či Guilty. Všechny mají na Youtube desítky milionů zhlédnutí. Tento rok vyhrál dvě ceny Brit Awards a kompletně vyprodal své evropské turné.

