Evanescence vyráží na turné se symfonickým orchestrem. Zavítají také do Prahy  

Evanescence, dvojnásobní držitelé prestižní ceny Grammy, chystají nové studiové album Synthesis. To bude obsahovat jejich neoblíbenější písně, avšak v aranžích, v nichž je fanoušci ještě neslyšeli. Kromě toho má čtvrtá deska kapely nabídnou rovněž dvě zbrusu nové skladby. I ty představí Evanescence na turné, během něhož je doprovodí plnohodnotný orchestr.

“Tenhle projekt pro mě opravdu hodně znamená. Pod zvukem bubnů a kytar je v naší hudbě nesčetně vrstev,” vysvětluje zpěvačka a frontmanka kapely Amy Lee. Novou nahrávku produkovali Will Hunt a skladatel i aranžér David Campbell, jenž má na svém kontě již spolupráce s takovými umělci, jako jsou Justin Timberlake, Muse, Adele či Michael Jackson. “Spolupráce s Davidem Campbellem nakonec vyústila v předělání písní do úplně nových aranží, nejen co se smyčců, komplikovaného programování a experimentování týče,” dodala Amy Lee.

Pro Evanescence se bude jednat o vůbec první turné se symfonickým orchestrem. “Soustředím se hlavně na vokály, emoce a příběh, který jsme v průběhu let vytvořili. Mám také radost z nového materiálu - kromě dvou nových skladeb jsou tam také opravdu krásné instrumentální momenty. Celá věc proudí jako jeden velký dynamický soundtrack,” láká na turné Amy Lee.

Pražský koncert kapely Evanescence se uskuteční 17. března 2018 v Kongresovém centru. Vstupenky jdou do běžného předprodeje 6. října v 10:00. K dostání budou výhradně v internetovém předprodeji sítě Ticketstream.

3.10.2017 | Barbora Bittnerová