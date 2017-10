Hvězda legendárních Pink Floyd dorazí opět do Prahy. S novou show i tradičními hity  

Když Roger Waters oznámil termíny svého evropského turné s názvem Us + Them, všichni čeští fanoušci mohli opět jásat. Kreativní génius Pink Floyd se totiž opět vrátí do české metropole, aby publiku představil nejdůležitější skladby ze svého průkopnického díla. Během show předvede písně ze svého nového alba Is This the Life We Really Want?, ale rovněž hity z nejúspěšnějších desek kapely Pink Floyd, mezi něž bezesporu patří Wish You Were Here, The Wall, Animals či Dark Side of the Moon.

Turné pojmenoval Roger Waters podle skladby Us And Them z roku 1974. “Na turné představíme zcela novou show,” představil koncept koncertu hudebník, “bude to směs skladeb z mé dlouhé hudební kariéry, písničky z období s Pink Floyd a některé nové věci. Pravděpodobně 80 procent z toho bude starý materiál a 20 procent pak nový. Ale vše bude spojeno obecným tématem. Bude to skvělá show, to vám slibuji. Bude to velkolepé.”

Vystoupení Rogera Waterse jsou známá nejen kvůli své hudební stránce. Kromě toho totiž obsahují špičkové a nejmodernější vizuální projekce. Ani nové turné by nemělo být výjimkou. Britský hudebník se na něj totiž chystá po měsících pečlivého plánování a vizionářské práce tvůrců. Svou poslední koncertní šňůru s názvem The Wall absolvoval Waters mezi lety 2010 až 2013. Celkem během ní odehrál 219 vyprodaných koncertů, které navštívily více než čtyři miliony fanoušků po celém světě.

Právě během turné The Wall se v roce 2013 také naposledy představil v České republice. A příští rok se konečně vrátí. Pražský koncert se uskuteční 27. dubna 2018 v O2 areně. Oficiální internetový předprodej startuje v pátek 6. října v 10 hodin. Vstupenky budou k dostání v cenovém rozmezí od 1 590 do 2 590 korun.

Foto: Kate Izor

2.10.2017 | Barbora Bittnerová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout