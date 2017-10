Festival 4+4 dny v pohybu odhalí zákoutí Kasáren Karlín 

„Poprvé v historii festivalu převažují mimoevropští umělci. To znamená, že letos je program geograficky pestrý. Opět je to kombinace tance, divadla, multimédií a audiovizuálních představení,“ představuje zahraniční program jeho dramaturg Pavel Štorek. Jedná se o vynikající umělce a průkopníky moderního divadla, tance a hudby v zemích jako je Angola, Alžírsko, Maroko či Pobřeží slonoviny. „Festival zahajujeme multimediálním představením umělce Nástia Mosquita z Angoly, jehož práce jsou k vidění i v londýnském Tate Modern,“ sděluje. Další multimediální zážitek, jenž stojí za návštěvu, je dílo Zvizdal (Černobyl – tak daleko, tak blízko) belgického souboru BERLIN. Tento filmový projekt prezentovaný scénickým ztvárněním dokumentuje příběh stařičkého páru, který se odmítl po výbuchu černobylské elektrárny přestěhovat a dodnes v této zakázané zóně hospodaří.

Experimentální audiovizuální performance montrealské umělkyně Myriam Bleau za pomoci vinných sklenic vytvoří netradiční zvukový a vizuální zážitek. Za zmínku určitě stojí i představení s názvem Longing Lasts Longer newyorské avantgardní umělkyně a spolupracovnice Andyho Warhola Penny Arcade. Účastníky čeká divoká směsice rock’n’rollu a osobních vzpomínek ze života ve světě pop-kultury.

Festival nezapomíná ani na českou tvorbu

Vyjma výše zmíněné tvorby vznikla pro festival také řada site-specific premiér, která byla vytvořena pod taktovkou českých divadelních souborů výhradně pro Kasárny. Vystoupí zde například divadlo VOSTO5 s inscenací Společenstvo vlastníků, jež diváky přenese na schůzi společenství vlastníků bytových jednotek. Blíže nás s ní seznamí člen divadla Ondřej Cihlář: „Představení inscenuje schůzi tak, jak se odehrává několikrát za rok po celé republice téměř vždy s nulovým výsledkem. V prostoru kasárny jsme našli vynikající celu, která odpovídá jednačce bytových družstev. Samozřejmě i v tomto představení by se měli diváci, díky ne tradičnímu rozložení divadla na jeviště a hlediště, cítit jako rovnocenní účastníci schůze.“ Diváci by tedy dle slov Ondřeje Cihláře měli těsně splynout s tím, co se bude odehrávat. Do inscenace jsou přeneseny osobní zkušenosti režiséra Jiřího Havelky, který je členem předsednictva bytového sdružení v Holešovicích.

Zajímavou podívanou přinese pokračování projektu Fragmenty #2 Spitfire Company, který kombinuje prostorové instalace s pohybovou akcí. „Kromě zahraničního programu se každý rok snažíme iniciovat nějakou českou premiéru. V letošním roce se jedná, mimo projekty vznikající pro prostor Kasárny Karlín, o premiéru tanečního souboru VerTeDance Petry Tejnorové. Inscenace s názvem Nothing Sad se odehraje 11. října ve Studiu Alta,“ doplňuje producentka festivalu Markéta Černá. Taneční inscenace je inspirována esejí astronoma Johannese Keplera O šestiúhelné sněhové vločce.

Místa činu 2017: Kasárny Karlín jako festivalové centrum či dějiště diskusí a přednášek

Díky festivalu se poprvé veřejnosti otevře první patro Kasárny Karlín. „Novější část Kasárny Karlín je oficiálně otevřená od června tohoto roku a my máme příležitost v rámci 4+4 dny v pohybu otevřít celé první patro původní budovy,“ sděluje dramaturgyně projektu Místa činu Denisa Václavová. Projekt Místa činu si klade za cíl zpřístupnit a oživit opuštěné historické objekty, které by v jiném případě zůstaly nevyužité. Letošní ročník tedy patří site-specific projektům vytvořeným čistě pro Kasárnu Karlín. Kromě toho se zde bude nacházet také festivalové centrum a uskuteční se zde řada přednášek a diskuzí o aktuálních tématech týkajících se výtvarného umění, architektury či urbanismu.

Hlavním lákadlem prostoru a zároveň tématem festivalu je výstava AMIWHATIAMTHINKINGABOUT?, jejímiž kurátory jsou umělec a vedoucí ateliéru Nová média I. Akademie výtvarných umění v Praze Tomáš Svoboda a Ondřej Chrobák, historik umění a kurátor Moravské galerie. „Výstava je situována do levé části původní budovy Kasárny a prezentuje všechny možné umělecké projevy pětatřiceti umělců,“ přibližuje dramaturgyně. Kasárna není samozřejmě tradičním místem pro pořádání výstavy, proto se kurátoři museli potýkat s jeho složitostí. „Jedná se o obrovský, nehostinný prostor s dlouhými chodbami, proto kurátoři pojali architekturu prostoru dost svérázným postojem,“ vysvětluje. Prostorově zajímavé zasazení přináší divákům jiný, vzdálený pohled na umělecká díla. Součástí výstavy jsou i filmové projekce. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 6. října od 18 hodin.

Součástí festivalu jsou také debaty a přednášky o současném umění a dalších oblastech blízkých ústřednímu tématu. Dva umělci, dva architekti, kurátor, galeristka a novinář například proberou spolupráce umělců se soukromými galeriemi. Řešit se budou také prázdné domy a možnosti jejich využití. Ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy je připravena debata o pojmu „krásy“ v umění.

Poznejte Prahu z jiného pohledu

„Kromě toho všeho jsme připravili sedm procházek po okolí, které se věnují architektuře, minulosti a budoucnosti Karlína, industriálním stavbám či konverzím. Přizvali jsme různé osobnosti od architektů přes historiky umění. Jednu z prohlídek si připravil Ondřej Cihlář, který odhalí nejrůznější stopy po minulých obyvatelích budovy Kasárny. Bude to taková kuriózní tajná prohlídka,“ přibližuje Denisa Václavová. Scénologickou procházku O šumném Karlínu, Negrelliho viaduktu a Karlínském náměstí zažijete s autorem cyklu Šumná města a Šumné stopy Radovanem Lipusem. Iniciativa Prázdné domy vás zavede do Invalidovny a zmíní se také o ohrožené industriální stavbě bruselského typu Mazutka. Aktuální i minulá výtvarná díla ve veřejném prostoru odhalí prohlídka Karlína a Florence sochaře Pavla Karouse.

Aby toho nebylo málo…

Festival myslí také na děti a studenty, a na ně cílí platforma Máš umělecké střevo? „Tento program sice nic moc široké veřejnosti neřekne, ale my jsme na něj skutečně pyšní. Za těch pár dnů zde projde několik desítek základních a středních škol. Platforma Máš umělecké střevo? pracuje právě s těmito žáky, kterým zpřístupňuje současné umění a výstavu. Dětem jsou k dispozici lektoři z DOXu a Rudolfina a školy mají o tento typ edukace velký zájem,“ říká Václavová a dodává, že pro mnohé studenty je to první kontakt se současným uměním.

Festival 4+4 dny v pohybu bude probíhat na pěti místech v Praze, konkrétně se jedná o Divadlo Ponec, Archa, Alfred ve dvoře, Studio ALTA a Kasárny Karlín.

29.9.2017 | Katka Čajanková