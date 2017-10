15 podzimních seriálů, které si nemůžete nechat ujít 

1) American Horror Story

Po roční přestávce přichází sedmá řada tohoto hororového seriálu. Nový příběh s názvem Cult má jedenáct dílů a odehrává se v přítomnosti. Diváci se vrací o rok zpátky, do období amerických prezidentských voleb. Opět se zde fanoušci setkávají se Sarah Paulsonovou a Evanem Petersem, kteří jsou podle tvůrce seriálu Ryana Murphyho nepostradatelnou součástí příběhu.

Premiéra 7. řady: 5. září

2) The Deuce: Špína Manhattanu

Děj nového osmidílného seriálu stanice HBO se odehrává v 70. a 80. letech v New Yorku, kdy byl v Americe na vzestupu pornorpůsmysl a prostituce. Město, které nikdy nespí, dalo seriálu i název, "The Deuce" je totiž přezdívka pro 42. ulici mezi 7. a 8. Avenue. Hlavní role ztvárnili James Franco jako "pornomagnát" a Maggie Gyllenhallová, která si zahrála prostitutku Candy. Dramatický příběh pochází z pera Georgeho Pelecanose a Davida Simona. Už teď je jisté, že se skvěle hodnocená série dočká i druhé řady.

Premiéra 1. řady: 10. září

3) South Park

Dnes už kultuvní animovaný seriál o jednom městečku a čtyřech klucích, kteří v něm žijí, se letos dočkal dvacátého prvního pokračování. Stále ale diváky baví svými humornými, i když trochu drsnými příběhy. Už poněkolikáté bude mít nová série deset dílů. Stan, Kyle, Eric a Kenny v ní budou například zkoumat, co to obnáší být bílým, nebo odhalí zakázaný milostný poměr mezi bělochem a původním Američanem.

Premiéra 21. řady: 14. září

4) Scorpion

Už čtvrtého, tentokrát ale pouze sedmidílného pokračování se dočkala akční série Scorpion. Tým Waltera O'Briana (čtvrtého nejchytřejšího muže na světě), Happy (mechaničky), Sylvestera (geniálního matematika) a Tobyho (behavioristy a příležitostného chirurga) tentokrát obohatí chemička Florence, kterou ztvární Tina Majorinová. Manželství Tobyho a Happy podle Entertaiment Weekly vydrží, to samé ale bohužel není jisté u vztahu mezi Paige a Walterem.

Premiéra 4. řady: 26. září

5) The Blacklist

Už pátého pokračování se dočkalo krimi drama Černá listina. I v nových deseti dílech se bude objevovat Raymond Reddington, zločinec, který dvacet let sepisoval seznam nejhledanějších padouchů a rozhodl se, že ho poskytne FBI. Nyní se snaží obnovit své zločinecké impérium...

Premiéra 5. řady: 28. září

6) Grey's Anatomy

Už zítra vychází úctyhodná čtrnáctá řada Grey's Anatomy (v češtině Chirurgové). Seriál, který nejen že popisuje lékařské prostředí, ale hlavně komplikované vztahy mezi jednotlivými postavami, se pyšní velkou oblibou u nás i v Americe. První díl nové série se zaměří zejména na Meredithin tým, který se soustředí na pomoc Owenově sestře po jejím návratu.

Premiéra 14. řady: 29. září

7) The Inhumans

Poté, co se tzv. Inhumans objevili v seriálu Agents of S.H.I.E.L.D. ze světa Marvel, dočkali se i vlastního seriálu. První dva díly byly v České republice k vidění už na začátku září v některých kinech řetězce Cinema City. Inhumans byli totiž částečně natáčení na digitální kamery IMAX. Oficiálně ale série o genetických křížencích mezi lidmi a Kree začíná až nyní. Osmidílný příběh se točí okolo mocné královské rodiny Blackagara Boltagona, která se v odloučení od okolního světa stará o bezpečí svého národa. Bohužel jejich klan je rozdělen vojenským pučem.

Premiéra 1. řady: 30. září

8) Mr. Robot

Už za dva týdny výjde třetí série o mladém programátorovi Elliotovi, který trpí sociální úzkostí a umí navazovat kontakt s ostatními jen prostřednictvím jejich přístrojů. Ačkoli svůj hackerský život drží v utajení, jednoho dne se mu ozve hackerská skupina fsociety, jejíž zástupci chtějí, aby se k nim přidal a pomohl svrhnout jedno procentu nejvlivnějších lidí světa. Zatím jsou známá jen jména prvních epizod a dva oficiální trailery, na vše ostatní si fanoušci budou muset počkat do poloviny října.

Premiéra 3. série: 12. října

9) Mindhunter

Nová desetidílná série internetové televize Netflix je inspirovaná stejnojmennou knihou z roku 1996 od Marka Olshakera a Johna E. Douglase. Agenti FBI, které ztvárnili Jonathan Groff a Holt McCallany, se snaží proniknout do myslí zločinců a pomocí toho vyřešit probíhající případy. Podobné téma můžeme znát třeba i z populárních seriálů Anatomie lži nebo Vražedná čísla, takže fanoušci seriálových dramat okořeněných trochou psychologie se mají na co těšit.

Premiéra 1. řady: 13. října

10) Stranger Things

V malém městečku Hawkins se za podivných okolnosti ztratil chlapec. Po jeho stopě se vydá nejen policie a jeho matka, ale také jeho přátelé, které získají pomocnici - dívku, které umí ovládat věci silou vůle. Události první série diváci ohodnotili na výbornou a teď netrpělivě čekají na pokračování. Druhá řada by měla mít devět dílů a diváci by se v ní měli například dozvědět něco o minulosti Eleven. I nadále se bude příběh odehrávat v osmdesátých letech a nadpřirozené síly znovu ovládnou město. Willovo zmizení byl totiž jen začátek.

Premiéra 2. řady: 27. října

11) Blindspot

Jane se probudila uprostřed New Yorku, nevěděla nic o svém životě, nevzpomínala si ani na své jméno. Celé tělo ale měla pokryté čerstvým tetováním. Postupně rozkrývá, co se stalo a kdo je její nepřítel. Na konci druhé série se diváci dočkali velkého zvratu, který bude dál rozveden v dalších dvaceti dvou dílech. Třetí pokračování by se mělo znovu obracet k první sérii a hlavní hrdinové zřejmě opět budou řešit významy jednotlivých tetování. Co se ale s jejich osudy mohlo stát za dva roky?

Premiéra 3. řady: 28. října

12) Arrow

Stejně jako se v Starling City mění noc a den, mění se život Olivera Qeena. Přes den bohatý dědic rodinného majetku, v noci mstitel s lukem a šípy, který se snaží pomstít chyby svých nejbližších. Arrow se dočkal už šestého pokračování, které bude mít tentokrát pouze deset dílů. Fanoušci se dočkají malé změny v Oliverově kostýmu a dokonce se mohou těšit i na dlouho očekávanou kozí bradku.

Premiéra 6. řady: 13. října

13) Walking Dead

Na diváky tohoto hororového dramatu, ve kterém epidemie změnila většinu lidí v zombie a zbytek se zoufale snaží o přežití, čeká letos už osmé pokračování a s ním i jubilejní stý díl. Režie se ujme sám režisér Greg Nicotero, kromě toho na veřejnost neproniklo mnoho informací, o krvavé bitky a přestřelky ale určitě nebude nouze. Nicméně jisté je, že stopáž dalších šestnácti epizod se bude opět prodlužovat, první díl by měl mít 67 minut.

Premiéra 8. řady: 23. října

14) Runaways

Další želízko v ohni z dílny Marvel přijde už na konci listopadu a stane se dalším malým světem v MCU (Marvel Cinematic Universe). Runaways vypráví o šestici teenagerů, telepatce, čarodějce, geniálnímu stratégovi, mimozemšťanovi, nadlidsky silném mutantovi a majiteli zvláštních rukavic, kteří přišli na to, že jejich rodiče jsou superpadouchové, a snaží se proti nim bojovat. V hlavních rolích uvidíme Juliana McMahona, Gregga Sulkina, Brigid Brannagovouh, Ever Carradinovou, Virginii Gardnerovou, Brittany Ishibashiovou a Jamese Marsterse.

Premiéra 1. řady: 21 listopadu

15) The Terror

Poslední položka našeho výběru je pořád ještě malou neznámou, není zveřeněný počet epizod ani datum premiéry, nicméně příběh se jeví více než lákavě. Roku 1847 se vydá britské námořnictvo hledat výpravu sira Johna Franclina, místo ní ale najdou obrovské monstrum. Hororově laděné drama bylo natočeno podle knižní předlohy Dana Simmonse.

Premiéra 1. řady: do konce roku 2017

28.9.2017 | Dominika Kubištová