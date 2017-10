Na česká divadelní prkna se po letech konečně dostal IAGO. Muzikál, kde žárlivost hraje prim

Premiéra muzikálu Iago se uskutečnila ve čtvrtek 21. září. Mluvilo se o něm ale již dlouho předtím. Kvůli nejrůznějším produkčním komplikacím, kdy se tvůrci odmítli podřídit podle jejich názoru šibeničním kompromisům, se dočkal svého uvedení ale až v září 2016, kdy se poprvé objevil Othellův tragický příběh vyprávěný záporákem Iagem na divadelních prknech Nové scény v Bratislavě. Českému publiku se tak představil rok po své slovenské premiéře.

Kdo by neznal slavný příběh Williama Shakespeara. Maurský vojevůdce Othello je bezhlavě zamilovaný do Desdemony, kterou si tajně vzal přes nesouhlas jejího otce. I přes velkou lásku začne kvůli Iagovým intrikám na svou krásnou ženu žárlit takovým způsobem, že mu to nedá spát a nakonec se odhodlá ke krutému činu. A to vše kvůli člověku, kterého pokládal za svého nejvěrnějšího přítele. Ale i Iaga se zmocnila krutá žárlivost, když dal Othello přednost Cassiovi. A rozhodl se pomstít.

Muzikál děj slavného dramatu kopíruje téměř věrně. Příběh je zasazen ale do současnosti. Othello není Maur, ale muslim. Postavy používají mobily, povstání se snaží potlačit pomocí moderních zbraní, radarů a helikoptér. Vypravěčem příběhu se stává právě Iago. Mazaný, vtipný a sarkastický křivák.

“Ještě jsem nehrál roli, kterou bych si takhle užíval. Iago je od dob Shakespeara absolutně nejlíp napsaný záporák. Navíc má výhodu, že je napsaný tak, že je zábavný,” řekl autor muzikálu a zároveň představitel hlavní role Janek Ledecký. A jeho nadšení je vidět i během samotného představení. Přestože by Ledeckého jako typického záporáka označil jen málokdo, jako sympatický hajzlík Iago je maximálně uvěřitelný. A ač jeho hlas rozhodně nepatří k nejsilnějším na jevišti, jeho party bývají často velmi oživující.

Problémem Iaga ale je, že právě záporák získá u diváků více sympatií než samotný Othello i Desdemona. Proto tragický konec rozhodně nevzbudí žádné výraznější emoce. A avizované slzičky se opět nekonají. I přesto však není děj muzikálu vůbec hloupý. Jak by také mohl, když Janek Ledecký při jeho přípravě čerpal z legendárního Othella. “Když narazíte na dobrý příběh, je to ta nejlepší inspirace, jakou znám. To se potom píše samo,” dodal. Na české poměry má tak Iago zajímavý děj, který není jen obyčejnou romancí. Zásluhu na tom bezesporu má i americký režisér Robert Johanson.

Stereotypní u Iaga není ani hudba, která během představení prochází hned několika žánry. Rozhodně se neomezuje jen na klasický “muzikálový pop”, jenž se stal jednotícím prvkem téměř všech tuzemských mainstreamových muzikálů. Na druhou stranu chybí jakýkoliv zapamatovatelný motiv, který by si divák broukal ještě hodiny po opuštění divadla. Byť je obsazení plné kvalitních zpěváků se silnými hlasy, což během premiéry dokázaly zejména Desdemona Dominika Richterová či Bahiya Markéta Poulíčková, příliš působivých pěveckých čísel, během nichž by měli diváci husí kůži, se v muzikálu nenajde. I když samozřejmě existují výjimky, jako Desdemonina srdceryvná píseň v druhé části muzikálu, za níž Dominika Richterová sklidila hlasitý aplaus.

Kromě zmíněných herců se během premiéry představil návštěvníkům rovněž Tomáš Novotný v roli rozpolceného Othella, Dita Hořínková v roli Iagovy ženy Emilie, Ladislav Korbel vystoupil jako Cassio a Michal Novotný jako zbohatlík Roger. Sestavu pak doplnili Jaromír Adamec, Oldřich Kříž, Patrick Plesinger a Zbyněk Fric. Kostýmy pochází z dílen české návrhářky Beaty Rajské a Romana Šolce, jenž se řadí mezi nejvyhledávanější kostýmní divadelní výtvarníky. Scénu navrhl Martin Černý, hudební režii a aranžmá má na svědomí Michal Kovalčík.

Foto: Muzikál Iago

Názor informuji.cz: 70% Divadlo Hybernia

25.9.2017 | Barbora Bittnerová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout