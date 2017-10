Hooverphonic se vrací do Prahy. Za doprovodu orchestru zahrají své největší hity 

Mad About You, Jackie Cane, Eden či 2 Wicky – to je jen několik hitů belgické skupiny Hooverphonic, jež zazní i na jejich pražském říjnovém koncertě. Ty největší hity za více jak deset let tvorby kapely i dvě zbrusu nové písně z připravovaného alba navíc zahrají v doprovodu orchestru.

I když ji stále někteří žánrově přiřazují k trip hopu, baskytarista a producent Alex Callier, jenž je součástí Hooverphonic, upřednostňuje termín „retro futurismus“. Hudba skupiny, ve které je vedle Alexe druhým tvůrčím mozkem také kytarista Raymond Geerts, se vyznačuje spojením smyčcových nástrojů a zpěvu.

Za více než deset let na hudební scéně se v Hooverphonic vystřídalo hned několik zpěvaček, jako Liesje Sadonius, Geike Arnaert či Noémie Wolfs. Zatím poslední album In Wonderland, které vyšlo minulý rok, dokonce kombinuje hlasů hned několik – mužských i ženských. Čeští fanoušci se však mohou těšit i na dvě zbrusu nové skladby z aktuálně připravovaného alba.

Hooverphonic vystoupí v pražském Lucerna Music Baru 29. října.

26.9.2017 | Tereza Michalcová