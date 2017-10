Harry Potter se vrátí do Prahy. S Tajemnou komnatou a s Českým národním symfonickým orchestrem  

Po Kameni mudrců se koncertní turné zaměří rovněž na druhé pokračování oblíbené kouzelnické ságy. Ve filmu Harry Potter a Tajemná komnata létají auta, kouzelníci bojují se stromy a podivný skřítek Dobby přichází varovat Harryho Pottera, aby se nevracel do kouzelnické školy Bradavic. Návštěvníci pražské koncertní show se mohou těšit na další příběh Harryho, Rona a Hermiony ve vysoké kvalitě na dvanáctimetrovém plátně a rovněž na výjimečný hudební zážitek. Hudba k Harrymu Potterovi získala nominaci na cenu Grammy a stala se symbolem magického světa čar a kouzel.

Filmové koncertní turné Harryho Pottera odstartovalo již v červnu roku 2016 snímkem Harry Potter a Kámen mudrců. A až do roku 2018 jsou naplánovány stovky koncertů ve více než 35 zemích po celém světě. V České republice se zastaví 18. ledna 2018, kdy se O2 arena na chvíli promění v kouzelný svět. “Série filmů o Harry Potterovi je jedním z těch kulturních fenoménů, které se povedou jednou za život a které pokračují k radosti všech fanoušků na celém světě,” řekl producent Justin Freer, pod jehož vedením koncertní turné vznikalo. “S velkým potěšením jsme poprvé v historii představili projekt, při kterém je možné zažít hudbu hranou živě významným symfonickým orchestrem doplněnou oblíbeným filmem, který je simultánně promítán na velké obrazovce. Je to nezapomenutelná událost.”

“Harry Potter je synonymem pro dobrodružství, a to po celém světě. Doufáme, že si diváci představením této neuvěřitelné hudby a celého filmu užijí návrat do tohoto světa a k mnoha úžasným postavám a dobrodružstvím, která jsou v něm přítomna,” řekl o koncertu jeho producent Brady Beaubien. Film bude uváděn v originálním znění s českými titulky. Vstupenky jsou k zakoupení v internetovém předprodeji v cenovém rozmezí od 490 do 1 590 Kč.

23.9.2017 | Barbora Bittnerová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout