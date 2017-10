V roce 2014 vstoupil do kin snímek Kingsman: Tajná služba, který se rychle stal trhákem. Nebál se skombinovat britský humor, skvěle padnoucí obleky, dobré mravy, napínavé akční scény, násilí, krev, vtipy a nečekané zvraty, nebál se dokonce ani zabít některé z hlavních postav, což se zejména v poslední době moc nevidí, a i když v mnohých charakteristikách zacházel až do extrémů, zařadil se rozhodně mezi divácky nejoblíbenější filmy toho roku.

Právě přichází do kin pokračování pod názvem Kingsman: Zlatý kruh, což je pro mnohé fanoušky prvního dílu zdrojem radosti, pro některé však i zdrojem obav. Nebylo by to poprvé, co by druhý díl zkazil jméno úspěšnému dílu prvnímu - v tomto případě však obavy na místě nejsou. Zlatému kruhu sice chybí moment překvapení, na rozdíl od Tajné služby totiž nepřináší moc nového, kvalitou, humorem i akcí jde však za prvním dílem v těsném závěsu. Úplně se mu nevyrovná, tragédie to však rozhodně není.

Tvůrci se s námi nemažou. Přibližně do třiceti vteřin po začátku filmu už se nacházíme uprostřed drsné rvačky na zadním sedadle stísněného taxíku, na níž navazuje bláznivá automobilová honička nočním Londýnem. Díky tomuto úvodnímu šoku se však doprostřed dění bez problému vrátí i ti z diváků, kteří možná už události či atmosféru prvního dílu mírně pozapomněli. Situace se vyvíjí dramaticky i dále - v rychlosti je nám představena hlavní záporačka Poppy (Julianne Moore), která se do děje vnáší elegantně tak, že zlikviduje všechno, co má s Kingsmany něco společného - od jejich základny přes krejčovství až po domovy jednotlivých Kingsmanů. Přežijí jen dva, a to Eggsy (Taron Egerton), který se čirou náhodou nachází zrovna na večeři u své přítelkyně Tilde (Hanna Alström), a Merlin (Mark Strong).

Eggsy s Merlinem se tedy rozhodnou požádat o pomoc americkou verzi Kingsmanů - agenturu Statesman, která se na rozdíl od dobrého vychování a slušivých decentních obleků zaměřuje na výrobu alkoholu. Její členové si nedávají jména podle rytířů kruhového stolu (tak jako jsme byli zvyklí od Kingsmanů), ale podle drinků. Setkáváme se zde tedy například s agentem Tequilou (Channing Tatum), který je - naštěstí pro nás - po dobu většiny filmu uspán a zmražen, dále s agentem Whiskeym (Pedro Pascal), agentkou Ginger (Halle Berry), která se však akce zatím účastnit nemůže, a s agentem Champagnem zvaným Champ (Jeff Bridges).

Zápletka je jednoduchá a velice podobná té z prvního dílu. Opět se po celém světě rozdistribuuje mezi většinu lidí něco škodlivého - zatímco v minulém případě to byly simkarty, v tomto případě jsou hlavním nositelem zla rekreační drogy - a když už jsou postižené masy lidí, původce této nákazy (Poppy) může vydírat, koho chce, nemá totiž v rukávu žádné menší eso, než životy kvanta nevinných lidí. To, že hlavní idea je s prvním dílem velice jednoduše srovnatelná, však ničemu nevadí. I tak druzí Kingsmani baví, hlavně díky novým postavám, novým lokacím, dějovým zvratům, jakým je například, jak bylo nastíněno už v traileru, návrat Harryho Harta alias agenta Galahada (Colin Firth).

Kingsman: Zlatý kruh tedy pokračuje v duchu prvního dílu. Ačkoli počátečním útokem přetrhá většinu vazeb s minulostí, což je trochu škoda, neboť se příběh vydává směrem za oceán, a to dosti mění celkovou atmosféru, jinak je prvnímu dílu velice podobný. Takže pokud jste se báli, můžete do kina vyrazit bez obav, popkorn s sebou a přejeme příjemnou zábavu.

20.9.2017 | Káťa