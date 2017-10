Imagine Dragons ohlásili evropské turné. Evolve představí i v Praze  

Když Imagine Dragons dozpívali poslední song svého festivalového setu, publikum festivalu Colours of Ostrava křičelo nadšením. Přitom hrozilo, že se bude muset celé vystoupení odpískat. Frontman a zpěvák Dan Reynolds měl totiž kvůli nachlazení potíže s hlasivkami. Na pomoc však přispěchali zlaté ručičky českých doktorů a fanoušci se tak své dávky oblíbených pecek přece jen dočkali.

Již během ostravského vystoupení zaznělo několik písní z poslední desky Evolve, kterou Imagine Dragons vydali v červnu tohoto roku. Songy Believer, Thunder či Walking the Wire si již své fanoušky stačily najít. Proto bylo jen otázkou času, kdy kapela oznámí termíny svého evropského turné. A když se konečně objevily a nechyběla v nich ani česká metropole, srdce mnohých fanoušků radostně poskočilo.

Imagine Dragons odstartují svou Evolve Tour v září koncertní šňůrou napříč americkým kontinentem. Do Evropy se přesunou 16. února 2018, kdy vystoupí v belgických Antverpách. Následovat bude Lucembursko, Nizozemsko a pětice koncertů po Velké Británii a Irsku. Do pražské O2 arény zavítají 16. dubna 2018. Kapela slibuje kromě své hudby i speciální hosty. Kteří to budou, to zatím neodtajnila.

Vstupenky na koncert jdou do prodeje 22. září v 10 hodin. K zakoupení budou v internetovém předprodeji v rozmezí od 1090 do 1 890 Kč.

19.9.2017 | Barbora Bittnerová