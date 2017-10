Královéhradecký festival Jazz Goes to Town odtajnil program. Láká na premiérová česká vystoupení zahraničních interpretů  

Studio Beseda, Studio Divadla Drak, Bio Central, Městská hudební síň - tyto všechny prostory rozezní ve dnech od 10. do 14. října hudební festival Jazz Goes to Town. Některá vystoupení budou ale situována i do neobvyklých industriálních a sakrálních prostor přímo v centru Hradce Králové. Návštěvníci si tak budou moci užít koncerty třeba v Novákových garážích či v Evangelistickém kostele v Nezvalově ulici.

Hlavním lákadlem festivalu jsou české koncertní premiéry. Do Hradce díky festivalu zavítá třeba marocká zpěvačka OUM, která patří mezi největší hvězdy současné severoafrické hudební scény. Mezi další lákadla pak patří vystoupení švédské kapely Angels 7 a norsko-českého kvintetu Bansal Band, v jehož čele stojí indická hudební virtuózka Harpreet Bansal. Saxofonista Béla Ágostona dorazí spolu se svou formací Knutdut Men. Svůj sólový koncert nabídne sardinský kytarista Paolo Angeli, jenž je známý díky své fenomenální hře na osmnáctistrunnou kytaru.

V programu najdou zájemci i několik zahraničních projektů, na nichž se podílí rovněž domácí hudebníci. Vystoupí tuzemská jazzová formace Ondřej Štveráček Quartet s americkou bubenickou legendou Genem Jacksonem. Ten byl dříve součástí tria a kvartetu Herbieho Hancocoka a spolupracoval i s dalšími hvězdami světové jazzové scény, jako jsou Wayne Shorter, Dave Holland, Joe Lovano či Kenny Davis. Chybět nebude ani projekt Invisible World, který tvoří basista Tomáš Liška se svými spoluhráči ze Srbska a Turecka, česko-rakouské trio Poisonous Frequencies a multikulturní uskupení Kuhn Fu.

Organizátoři chystají také bohatý doprovodný program, během něhož chtějí představit tři hudební projekty, které tvoří převážně studenti tuzemských jazzových konzervatoří. Vstupenky na všechna festivalová vystoupení jsou k dispozici v internetovém předprodeji od 1. září.

