Natočit kvalitní film dnes může s trochou pomoci každý, říká ředitelka neziskové organizace Free Cinema 

Filmová tvorba už není doménou odborníků, natočit dobrý film se může naučit každý, říká zakladatelka neziskové organizace Free Cinema Alexandra Forejtová Lipovská a myslí to zcela vážně. Své žáky vede na kurzech k tomu, aby se naučili vnímat film jako umění, aby se orientovali v jednotlivých přístupech a teoriích, a hlavně aby dokázali natočit vlastní snímek podle svého scénáře. Ti nejlepší se potom pravidelně účastní filmových soutěží a přehlídek nebo se rozhodnou pro dráhu profesionální. „Nikdy není pozdě na to vyzkoušet si, co ve vás dřímá za talent!“ poznamenává Alexandra.