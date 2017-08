Španělský sympaťák Alvaro Soler se po několika měsících vrátí zpět do Prahy  

Nedávno totiž ohlásil Alvaro Soler další český koncert! Zpěvák, který je známý především díky hitům Sofia či El Mismo Sol, se vrátí do Prahy po necelých deseti měsících. Koncert se uskuteční 20. listopadu ve Foru Karlín, které se mu podařilo během své první české show zcela vyprodat. Nyní se tato vycházející hvězda latinského popu vrací, aby svůj velký úspěch zopakoval.

Ti co byli na jeho únorovém koncertu již moc dobře vědí, že se mají na co těšit. Alvaro Soler dokázal Forum Karlín zaplnit skvělou atmosférou do posledního místečka a návštěvníci odcházeli s veselou a pozitivní náladou. Šestadvacetiletý zpěvák byl z vlídného přijetí českých fanoušků tak překvapený, že jim slíbil, že se brzo vrátí. A své slovo dodržel!

Alvaro Soler se narodil v Barceloně, kde spolu se svými rodiči žil do svých deseti let. Již jako malý kluk hrál na klavír a se svým mladším bratrem a dvěma kamarády později založil skupinu Urban Lights, s níž se probojoval až do finále španělské talentové soutěže. Před dvěma lety se stal jeho novým domovem Berlín, v němž nahrál své první album Eterno Agosto, z níž pocházejí také dva zmiňované největší hity.

10.8.2017 | Barbora Bittnerová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout