Švédský režisér David F. Sandberg se tento rok pustil do riskantního podniku. Oprášil původní námět Johna R. Leonettiho starý tři roky a natočil jeho prequel s názvem Annabelle 2: Zrození zla. První díl recenze rozpucovaly na kousky, mimo jiné proto, že nestoudně vykrádal svůj kvalitnější spin-off V zajetí démonů.

Jednička pojednává o zasnoubeném páru, který terorizuje děsivě vyhlížející panenka v životní velikosti. První díl končí netypicky tam, kde je zakončeno i pokračování, takže vysvětlení událostí hned na začátku nečekejte.

Zrození zla začíná poklidnou selankou – pracující otec, milující matka, roztomilá dcerka, čili dokonalý obrázek. Po pár minutách nastává zásadní zvrat. Při výměně kola u auta se zakutálí jeden šroub a holčička ho jde poslušně sebrat ze silnice. Na ni ale vběhne doslova v „pravou“ chvíli. Padne střih a následně vidíme to samé místo o dvanáct let později, kde zde ze země pro změnu trčí kříž.

Do domu Mullinsových, kteří tragicky přišli o svou malou Annabelle, se stěhuje řádová sestra s několika osiřelými děvčaty. Nikoho nepřekvapí klasická rovnice hororové story, která vypadá asi takto: starý dům plus posedlé dítě plus zvědaví protagonisté rovná se superlekačka.

V tomto filmu je ale k nalezení pár obohacení. Hlavní hrdinka, jejíž osud si lze snadno domyslet, je částečně ochrnutá, čímž se jinak fádní jump scary stávají zajímavějšími. Otřepanostmi se to ale jinak hemží, od starých satanských motivů po skřípot houslí na pozadí.

Prequel ale v něčem rozhodně předčil svého předchůdce. Minimálně herci jsou zdatnější a kamera popracovanější. Pochvalu oprávněně zaslouží především ústřední dvojice Talitha Bateman (Janice) a teprve jedenáctiletá Lulu Wilson (Linda). Tyto herečky, bez jejichž obsazení by film hlavně kvůli stále drhnoucímu scénáři upadl do béčkové kategorie, skvěle ztvární slzy, husí kůži i vzájemnou empatii. "You are my sunshine, my only sunshine..."

10.8.2017 | Kristýna Čtvrtlíková