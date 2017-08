Roztřískané kytary, dortová bitva a paintball s Petrem Čtvrtníčkem. Podívejte se na nový bláznivý videoklip kapely Chinaski  

I když má současný hit této pražské kapely s názvem Venku je na nule spíše pochmurný text, videoklip, který k němu Chinaski nově představili, jako by byl pravý opak. Petr Čtvrtníček jako znuděný miliardář pozve kapelu, aby ho rozptýlila. Ovšem ani to se rozmarnému muži příliš nelíbí, a tak si začne dlouhou chvíli krátit po svém. Nakonec dojde i na dortovou bitvu, paintball, roztřískané hudební nástroje, ale i opravdové modřiny, které ani ve scénáři nového videoklipu nebyly.

Venku je na nule z aktuálního alba skupiny Není nám do pláče vznikla během songwritingu v londýnských Dean Street Studios ve spolupráci s producentem Alexem Daviesem. „Vybíralo se ze tří scénářů, které byly temné a vážné, stejně jako na nás působil song. Pak ale kapela přišla s tím, že by námět mohl být veselý, a nakonec Michal Malátný na schůzce navrhl, že by ho bavilo, kdyby po nich bohatej chlápek střílel paintballem. Tak jsme sedli, vypracovali nový scénář a zjistili, že to té písničce sluší,“ popisuje tvorbu klipu, který se natáčel v bývalé Baťově pracovně, jeho režisér Martin Linhart.

Natáčení trvalo dohromady dvanáct hodin a neobešlo se ani bez paintballových zranění. „Došlo i na krvavý šrám. Muzikanti byli skvělí, vůbec si nestěžovali a šli do toho naplno. Mají můj respekt,“ popisuje Linhart a vyzdvihuje i herecký výkon Petra Čtvrtníčka. „Ani jsme ho nemuseli režírovat. Scénář dokonale pochopil, dělal přesně to, jak jsme to mysleli a přidal i něco ze sebe. Navíc nikdo snad nehází dortem lépe než on,“ dodává s úsměvem.

Píseň Venku je na nule, která je v současnosti jedna z nejhranějších v českých rádiích, zazní i v rámci podzimního turné, které kapela na tento rok připravuje. Turné započne 24. října v Ostravě a skončí 16. listopadu koncertem v pražské O2 areně. Kapela ovšem navštíví také Brno, Hradec Králové, České Budějovice, Zlín, Jihlavu a Liberec.

9.8.2017 | Tereza Michalcová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout