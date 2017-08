Jubilejní ročník festivalu Sziget startuje již zítra! 

Největším lákadlem jsou pro fanoušky dobré hudby rozhodně koncerty hvězd, jako je Pink, Macklemore & Ryan Lewis, Kasabian, Major Lazer, The Chainsmokers a stovky dalších. Na letošním programu se nově objevili i britští HURTS – stylové a uhlazené duo vystupující zásadně v oblecích. Jejich debutová deska Happiness se umístila mezi deseti nejúspěšnějšími alby ve 12 evropských zemích, což samo o sobě napovídá, že mají pořádně našlápnuto na úplný vrchol hudebního Olympu. Dalším doporučením redakce je elektropopové kvarteto Metronomy, které před několika lety vyprodalo Lucernu a již dlouho do našich končin nezavítalo. Náhlá změna programu po tom, co svou účast zrušili sobotní hvězdy festivalu Rita Ora a Clean Bandit, pořadatele nezaskočila, a tak 12. srpna vystoupí místo původně ohlášených interpretů švédské duo Galantis a provokatérka Iggy Azalea.

Kromě hlavního pódia patří k nejnavštěvovanějším místům A 38 stan, kde vystoupí například Bad Religion, Interpol, GusGus, Breaking Benjamin, Kensington. Doporučujeme navštívit i nejfotogeničtější místo festivalu – stage Colosseum, kterou rozeznívá elektronická hudba. World music stage přinese koncerty takových jmen jako je Goran Bregovic Wedding and Funeral Band, Leningrad či La Caravane Passe. Na Europe Stage odehraje svůj koncert v pátek 11. srpna i naše rodačka Klára Vytisková se svojí kapelou Klara&The Pop. Vedle muziky nás Sziget již tradičně láká na pouliční divadla, taneční i akrobatická představení, umělecké workshopy; na své si přijdou i sportovní nadšenci, kdežto povaleči si můžou užít pohodové okamžiky na Sziget pláži. Je to ale pouhý zlomek toho, co se po dobu sedmi festivalových dní bude dít. Podívejte se na hymnu letošního Szigetu:

Program hlavního pódia:

9. srpen, středa: Pink, Billy Talent, Dubioza Kolektiv

10. srpen, čtvrtek: Wiz Khalifa, Biffy Clyro, Jamie Cullum, Tom Odell

11. srpen, pátek: Kasabian, PJ Harvey, Mando Diao, Rudimental live

12. srpen, sobota: Macklemore & Ryan Lewis, Galantis, Iggy Azalea

13. srpen, neděle: The Chainsmokers, Hurts, Metronomy, White Lies

14. srpen, pondělí: Major Lazer, George Ezra, Glass Animals, Two Door Cinema Club,

15. srpen, úterý: Dimitri Vegas & Like Mike (závěrečná show s ohňostrojem) The Kills, Birdy, Alt-J

O festivalu Sziget

Festival Sziget, Ostrov svobody, je sedmidenní festival, který se koná na krásném zeleném ostrově uprostřed Budapešti. Celotýdenní non-stop událost, kde najdete zhruba 50 programových stanovišť a nabídka zahrnuje okolo 200 událostí denně, je považována za jedno z nejlepších a největších multikulturních setkání na světě. Jména účinkujících kapel sahají od těch největších na mezinárodní poprockové scéně až po hvězdy elektronické a world music, i když tu při procházce po obrovském festivalovém areálu najdete i metal, folk, jazz, blues, alternativní a dokonce i klasickou hudbu.

Sziget není jen hudba, nabízí take různý kulturní program jako divadla, cirkus nebo výstavy. Také tu najdete pláž, kde si můžete do sytosti užít léta a Dunaje. Také jde o jediný velký festival, kde najdete autentickou romskou hudbu a místo pro gay komunitu. A neměli bychom zapomínat na to, že festival se nachází uprostřed Budapešti, turistickém městě s živou kulturní scénou, krásnými historickými budovami, tureckými lázněmi a s hospodami, které záměrně vypadají jak před demolicí. Festival ročně přiláká vice než 500 000 Szigeťanů během týdne svého konání.

After movie 2016:

