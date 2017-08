Raper a pankáč P.O.S. dojede premiérově do Prahy. S sebou doveze svou poslední desku 

P.O.S. vydal letos novou desku. Nese název Chill, Dummy a vychází po jeho klíčové nahrávce We Don’t Even Live Here. Představit ji vyjede poslední měsíc v roce na evropské turné, během něhož navštíví kromě Maďarska, Rakouska, Německa, Británie či Slovenska i Českou republiku. Jeho premiérový pražský koncert se uskuteční 5. prosince v Lucerna Music Baru.

Americký hudebník Stefon Alexander aka P.O.S. není jen jeden ze zakladatelů kultovního kolektivu Doomtree, ale také všestranný muzikant, aktivista, punkový filozof, producent i kytarista. Zálibu našel ve vybroušených beatech a radikálních textech. Ve své tvorbě kombinuje hip-hop s bouřlivými kytarami, křiklavými vokály i futuristickými beaty.

Debutové album Ipecan Neat vydal P.O.S. v roce 2002. Následovaly desky Audition, Never Better a zmiňovaná We Don’t Even Live Here. Svou v pořadí pátou desku Chill, dummy vydal až po dalších pěti letech. V roce 2012 totiž musel zrušit své turné kvůli zdravotním problémům. Obě jeho ledviny začaly selhávat a hudebník musel podstoupit jejich transplantaci. Matoucí svět, ve kterém se náhle ocitl, reflektuje právě na své poslední desce, kterou doveze představit právě do Prahy.

Minneapoliský hudebník dorazí do české metropole spolu se slovenskou formací Modré hory, která na koncertu českým fanouškům vůbec poprvé představí svou novou desku s názvem Luxus klan. Vstupenky jsou k zakoupení v internetovém předprodeji za 300 korun.

