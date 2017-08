Whiskey, ostré břitvy a poslední letošní koncert Adriana T. Bella. Taková bude první pražská Glenfiddich Razor Night  

Vystudovaný architekt, který pracoval jako navigační důstojník. Nyní zpěvák známý především spoluprací s The Prostitutes. To je Adrian T. Bell, britský hudebník usazený v České republice, který rozjel svou sólovou kariéru v roce 2013, kdy vydal své debutové album Different World. Odnesl si za ni cenu kritiků Apollo. Na úspěšný debut navázal minulý rok deskou Night and Day, které brzy doplní další nahrávka. Již tento rok se totiž opět vrátí do studia, a to nejen se svým materiálem, ale také se skupinou The Prostitutes.

“Myslím, že je na čase posunout se zase o kus dál. Mám rozdělaný materiál a rád bych mu dal nějakou formu," vysvětluje třiapadesátiletý Bell, “opět jsem přizval producenta Michaela Rendalla, se kterým vždycky vzniká dobrá tvůrčí chemie, a tak se těším, co vznikne.” Ještě před tím, než se zavře zpátky do studia, plánuje ještě jeden poslední koncert tohoto roku. Ten se uskuteční ve čtvrtek 10. srpna v Cargo Gallery na pražské Náplavce.

Hudebník původem z anglického Newcastlu slibuje návštěvníkům průřez svou sólovou tvorbou a možná i některou z připravovaných novinek. “Neměli jsme moc času na sehrání nových věcí, protože ze dvou kluků z kapely se nedávno stali hrdí novopečení tatíci, a tak měli dost práce doma, ale třeba překvapíme,” doufá Bell. Jako support vystoupí za djským pultem Mardoša ze skupiny Tata Bojs.

Koncert se uskuteční v rámci pražského festivalu Glenfiddich Razor Night. Jeho cílem je propojení whisky, hudby a barbershopů. Návštěvníky čeká kromě koncertu také zcela zdarma ochutnávka pěti druhů whiskey i přehlídka vybraných barber shopů. Vstupné na akci seženou zájemci v předprodeji za 200 korun. Na místě si ještě o padesátikorunu připlatí.

5.8.2017 | Barbora Bittnerová