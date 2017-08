Lorraine (Charlize Theron) přijíždí do Berlína těsně před pádem Berlínské zdi, aby zde vyšetřila vraždu významného agenta a svého bývalého kolegy. K tomu jí má pomoci David Percival (James McAvoy), který považuje Berlín za "své město" a daří se mu udržovat se v roli britského špiona a současně důležitého hráče jak východoberlínského, tak i západoberlínského podsvětí. Lorraine se tak spolu s Davidem pouští do divoké hry, do níž se postupně zamotává čím dál více nebezpečných hráčů.

Od začátku se zdá děj trošku zmatený - kdo je ten muž, co byl zabit? Kdo ho zabil a proč? Kdo jsou muži, kterým Lorraine při výslechu vypráví o dobrodružství v předchozích dnech? Pro koho vlastně pracuje ona? Kdo je Delphine (Sofia Boutella) a proč Lorraine od začátku sleduje? Lze Davidovi Percivalovi věřit? Vyvstává zde mnoho otázek, z nichž jsou zodpovězeny málokteré. Celý příběh je dosti zamotaný a nechává diváky často na pochybách. Na závěr se pokouší o velké zvraty a rozseknutí toho, jak to tedy celé bylo, příliš velký šok však nepřinese, minimálně ne těm, kteří měli problém s filmem držet krok - a že jich nebude málo.

Upustíme-li však od neobratnosti při vyprávění příběhu, je třeba uznat, že co se akčních scén týče, má film rozhodně co nabídnout. Lorraine je nejspíš nadčlověk, jelikož je schopna zneškodnit desítky ozbrojených mužů holýma rukama či s pomocí všeho, co najde, ať už jsou to třeba klíče či gumová hadice. Všechny souboje jsou zajímavé, mění se prostředí, barvy, světlo i smrtící zbraně. Zdaleka největší palec nahoru si pak zaslouží herecké výkony, které dělají i ve zmateném příběhu z víceméně nijakých postav zajímavé charaktery, jež nás baví sledovat navzdory tomu, že chvílemi moc nevíme, co a proč se děje.

Atomic Blonde měla být Johnem Wickem v ženském provedení. S tím se však srovnat nedá. Zatímco Wick vsází na jednoduchý příběh a dynamický spád děje, Atomic Blonde se snaží o zamotané špionážní drama, což jí škodí. Na druhou stranu Berlín roku 1989 tvoří o dost zajímavější prostředí a dodává filmu specifičtější atmosféru. Diváci, kteří pochybují, zda na Atomic Blonde vyrazit, by každoádně měli počítat s tím, že nastudování knižní předlohy by mohlo celkový zážitek z návštěvy kina mnohonásobně zlepšit.

