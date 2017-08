Očekávané filmy už v předpremiéře. Na Letní filmové škole Uherské Hradiště 

Nový film režisérky Marty Novákové s Anetou Langerovou v hlavní roli je očekávaným filmem letošního podzimu. Drama se pokouší převyprávět tragický příběh mladé nadějné ruské básnířky Anny Barkové, kterou místo velké umělecké kariéry čekaly sovětské lágry a vyhnanství. 8 hlav šílenství není jen životopisným filmem (svůj název si získal po stejnojmenné novele, kterou Anna Barková začala psát po svých zkušenostech ze dvou pracovních táborů), ale také vizuálně působivým pojetím a jedinečným svědectvím doby první poloviny dvacátého století.

"8 hlav šílenství, to je věčný zápas umělce s vnějšími okolnostmi, ale také se svými běsy a touhami. 8 hlav šílenství, to je drama utkané z fragmentů jedné děsivé epochy. Průřez nešťastným 20. stoletím v nešťastné zemi, nazíraný citlivým a vnímavým zrakem básníka," říká o svém snímku režisérka.

Film 8 hlav šílenství uvidíte v kinech od 12. října 2017, na festivalu v Uherském Hradišti bude ke zhlédnutí:

3. 8. 21:00 v Klubu kultury 1

Letošní výherce hlavní kategorie na Karlovarském festivalu - působivá road movie o malém Jeníkovi, který se po útěku z domova rozhodl připojit k dětské křížové výpravě do Svaté země.

Postřeh redaktorky Dominiky Kubištové z festivalu v Karlových Varech: "Pravdou je, že lyrický příběh není pro každého – slovy se v něm šetří, většina příběhu je vyprávěna pomocí obrazů, a navíc je děj propleten mnoha symboly, nad kterými se musíte dlouho zamýšlet. I když pro někoho může být příběh zdlouhavý nebo nudný, diváci nemohou Kadrnkovi upřít, že se mu opravdu povedlo převést lyrickou báseň Jaroslava Vrchlického do filmové podoby."

Film Křižáček uvidíte v kinech od 3. srpna 2017, na festivalu v Uherském Hradišti bude ke zhlédnutí:

Neděle 30. 7.2017 11:30 v Klubu Kultury 1

Středa 2. 8.2017 9:00 v Klubu Kultury 1

Film Po strništi bos otce a syna Svěrákových tematicky zapadá do tetralogie filmů Kolja, Obecná škola a Vratné lahve. Dobře známá rodina Součkových je nuceně vystěhována z Prahy na venkov, kde se sžívají s novým prostředím. Na malého Edu bude čekat nová chlapecká vesnická parta i nový matoucí vhled do rodinných a vůbec dospěláckých trampot. Děj se odehrává ještě před legendární Obecní školou a v hlavních rolích se objeví Ondřej Vetchý s Terezou Voříškovou a Aloisem Grecem.

Film Po strništi bos uvidíte v kinech od 17. srpna 2017, na festivalu v Uherském Hradišti bude ke zhlédnutí:

Sobota 5. 8. 2017 19:30 Kino Hvězda

Debutující celovečerní film Out režiséra (a studenta FAMU) György Kristófa je filmem o novém začátku padesátníka Ágostona, který se rozhodne vydat na cestu za novým zaměstnáním a možná i novým smyslem života. Sice na něj nečekají s otevřenou náručí, svou rodinu nechává za sebou a ztrácí tak všechny opěrné body svého starého života, přesto je to nové vzrušující dobrodružství a vymanění se ze stereotypního koloběhu.

Film Out uvidíte v kinech od 7. září 2017, na festivalu v Uherském Hradišti bude ke zhlédnutí:

Úterý 1. 8. 2017 15:00 Klub kultury 1

Sobota 5. 8. 2017 8:30 Kino Hvězda

Režisér Juraj Lehotský na sebe upozornil již svým prvním celovečerním dokumentárním filmem Slepé lásky, vyprávějícím o různých podobách lásky mezi nevidomými lidmi. Letos přichází do kin nový (hraný) film o křehké dívence Nině uvězněné mezi dvěma sobeckými rodiči na prahu rozvodu. Nina se dostává do nekončícího kolotoče výčitek a ubližování, až se nakonec rozhodne razantním způsobem sama nečekaně zakročit.

Film Nina uvidíte v kinech od 21. září 2017, na festivalu v Uherském Hradišti bude ke zhlédnutí:

Úterý 1. 8. 2017 20:30 Kino Hvězda

Pátek 4. 8. 2017 8:30 Kino Hvězda

1.8.2017 | Tamara Zubac Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout