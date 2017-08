Nizozemští Klangstof dorazí poprvé do České republiky. Vystoupí v pražském Chapeau Rouge  

Klangstof jsou indie rocková kapela kolem zpěváka Koena Van De Wardta. Ten se začal hudbě věnovat ve svých 14 letech, kdy se s rodiči přestěhoval z Nizozemska do severního Norska. “Můj život byl rozsápán na kousíčky a já začínal úplně od začátku. Musel jsem se naučit nový jazyk a začít nový život,” popisuje důležitou etapu svého života.

No návratu do Nizozemska vydal pod pseudonymem Klangstof své debutové album s názvem Close Eyes To Exit, v níž výrazně pracoval s motivy odcizení, snahy najít své místo, a v případě, když se to nepovede, vytvořit si svůj vlastní svět. Odtažité texty doplnil chladnými syntezátory. “Lidé očekávají velmi depresivního mladého muže a místo toho dostanou tohohle vysmátého ňoumu,” popisuje sám sebe Koen, kterého v kapele doplňují Wannes Salome, Jun Christian Villanueva a Jobo Engh.

První pražský koncert kapely Klangstof se uskuteční 1. prosince v Chapeau Rouge. A organizátoři slibují vystoupení, které bude stát opravdu za to. “Klangstof jsme viděli na showcase festivalu Eurosonic a byl to jeden z těch koncertů, po kterých si řeknete ‘wow’,” láká Kristýna Koreis z pořádající agentury Fource. Vstupenky jsou v prodeji v internetovém předprodeji za 295 korun.

