Australská kapela Tora představí svůj debut na evropském turné. Dorazí i do Prahy 

Čtyřčlenná partička kolem zpěváka Jo Loewenthala Tora pochází z australského města Byron Bay. Poprvé na sebe upozornila v roce 2013, kdy vydala své eponymní debutové EP. O rok později ho doplnilo další z názvem Eat the Sun. Na svém kontě má mnoho singlů, které si v domovské Austrálii velmi oblíbily rozhlasové étery.

Kapela je někdy přirovnávána k britskému hudebníkovi a producentovi Jamesovi Blakeovi i k rané fázi hvězdných Radiohead. I přes to, že existuje Tora teprve pár let, zahrála si již na takových festivalech, jako jsou Glastonbury, The Great Escape či Canadian Music Week.

A to kapela své debutové album vydala teprve v červnu tohoto roku. “Texty vyjadřují spoustu věcí, které jsme za poslední roky zažili a cíliti. Hudebně jsme se snažili udržet rovnováhu mezi elektronickými a organickými zvuky, což je myslím důležitá součást naší tvorby,” říká o nové nahrávce frontman Loewenthal, kromě něhož jsou ve skupině ještě bubeník Thorne Davis, basák Shaun Johnston a kytarista a vokalista Jai Piccone.

Své debutové album dorazí kapela představit na evropské turné, během něhož navštíví kromě Německa, Nizozemska, Belgie či Velké Británie také Českou republiku. Pražský koncert odehraje 14. října v pražském Chapeau Rouge. Vstupenky jsou k dostání v internetovém předprodeji za 240 korun.

Foto: Facebook.com/Michelle Grace Hunder

1.8.2017 | Barbora Bittnerová