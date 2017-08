VIDEO: Světlo a život v Národním muzeu v Praze 

Výstava Světlo a život ukazuje různé biotopy s odlišným množstvím slunečního záření a jemu přizpůsobené životy živočichů a rostlin. Návštěvníkům je tak přiblížen život v absolutní tmě – třeba v jeskyni, v půdě - nebo naopak na místech, kde je světla dostatek – na pláních, polích - anebo pro změnu někde, kde se o něj musí bojovat, tedy např. v pralese.

Klasické panely s obrázky, fotkami a texty doplňují vystavené exponáty (především vycpaná zvířata, horniny atd.), expozice je navíc doplněna o interaktivní prvky – nejrůznější světelné efekty, hmatové hádanky s odkrýváním destiček, dotykové obrazovky s kvízy a informacemi nad rámec výstavy. Jednotlivé texty však na sebe úplně nenavazují, najdete v nich hlavně zajímavosti a nepříliš známá fakta, na která v učebnici biologie nejspíš nenarazíte.

Poměrně malý prostor, který tvůrci ukázce různě prozářených prostředí věnovali (přibližně pět místností), s jednoduchou strukturou bude více atraktivní pro školní děti, jimž je výstava z velké části uzpůsobena – viz výše. Ocení ji hlavně učitelé, pro které se výstava jeví jako příjemné zpestření jinak místy „fádní“ výuky. Zavítat se svými žáky do těchto prostor mohou až do konce příštího roku.

31.7.2017 | Kristýna Čtvrtlíková