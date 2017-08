Interpol s sebou do Prahy přizvali své krajany z kapely Froth  

Kapela Froth vznikla jako žertík dvou kamarádů, které propojila vášeň pro hudbu i smysl pro humor. Joo Joo Ashworth a Jeff Fribourg krmili média informacemi o činnosti skupiny, a to i přesto, že ještě neodehráli ani jeden tón. Dokonce plánovali vydání desky, na níž by bylo jen dvacet minut ticha. A to stále nebylo všechno.

Dvojice se jednoho dne setkala na malém festivalu, kde jedna z kapel zrušila na poslední chvíli své vystoupení. A místo ní odehrála formace Froth svůj první koncert. Ashworth se postavil k mikrofonu a hrál na kytaru, Fribourg se chopil Omnichordu, elektronického druhu autoharfy. Bláznivou dvojku pak doplnil Jeremy Katz s basovou kytarou a Cameron Allen usedl za bicí. Právě tato událost přiměla kapelu konečně skládat písničky a zkoušet.

Během jednoho roku se pak stali Froth známí v okolí Los Angeles a v červnu 2013 vydali svůj první singl Lost My Mind. Jen o jeden měsíc později pak uvedli Froth na trh své debutové album Patterns, které získalo skvělé recenze, jež povzbudily kapelu, aby vyjela na velké turné po USA, Evropě a Velké Británii. Během příprav druhé nahrávky odešel ze skupiny Fribourg, jehož nahradil kytarista Nick Ventura. V současné době má kapela na svém kontě již tři studiová alba. To poslední s názvem Outside (briefly) vyšlo na počátku tohoto roku.

Pražský koncert kapel Interpol a Froth se uskuteční ve Velkém sálem pražské Lucerny již 9. srpna. Vstupenky jsou k zakoupení v internetovém předprodeji za 790 korun. Na místě se pak cena vyšplhá na 900 korun.

