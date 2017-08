Billy Talent dorazí do Prahy již ve čtvrtek. Dovezou písně z posledního alba i své největší hity  

Uprostřed letní festivalové sezóny dorazí Billy Talent do Prahy se svým samostatným koncertem. Ten se uskuteční ve čtvrtek 3. srpna na hlavním dvoře smíchovského pivovaru Staropramen. Organizátoři slibují ty nejznámější hity jako Fallen Leaves i novinky z posledního alba Afraid of Heights. To vyšlo v červenci minulého roku a kapela z něj představila již řadu singlů, mezi nimiž je třeba stejnojmenná píseň Afraid of Heights, Louder than the DJ či Time-Bomb Ticking Away.

Do České republiky se kanadská formace, která zahájila svou hudební kariéru již v roce 1993, vrátí po roce, kdy vystoupila na pražském jednodenním festivalu Aerodrome. Před čtyřmi lety potěšila také fanoušky na festivalu Rock for People, jehož pořadatelé pro fanoušky připravili chystaný koncert v pivovaru. “Billy Talent už dvakrát nadchli fanoušky na Rock for people a jsme rádi, že je letos v létě můžeme opět představit i v metropoli,” řekl Michal Thomes z pořadatelské agentury Ameba. “Tihle kanadští chlapíci si našli k českým fanouškům velmi srdečný vztah, což platí i obráceně. A jak lépe takové přátelství oslavit, než uprostřed léta na nádvoří smíchovského pivovaru?” dodává.

Jako předskokané vystoupí před Billy Talent pětičlenná pop-rocková skupina Tigress z anglického Chelmsfordu. Svou debutovou desku Human vydala v roce 2015. V květnu tohoto roku pak spatřilo světlo světa jejich druhé studiové album Like It Is. Kapela je leckdy přirovnávána ke slavným formacím, jako jsou Paramore, 30 seconds to Mars či Evanescence.

Organizátoři festivalu Rock for People již v minulosti připravili pro fanoušky rockové muziky hudební zážitky i mimo královéhradecký festival. Do Prahy a Brna tak v minulosti dovezli třeba oblíbenou kapelu Skillet. V září se pak mohou zájemci těšit na švédskou metalovou kapelu Dead by April či jihoafrickou hardrockovou skupinu Seether.

31.7.2017 | Barbora Bittnerová