Hiphopová formace Arrested Development slaví čtvrt století! Narozeninovou party odpálí i v Praze  

Hiphopové legendy a neústupní bojovníci za lidská práva Arrested Development oslaví čtvrt století na hudební scéně koncertní šňůrou, během níž zavítají rovněž do české metropole. Pražský koncert se uskuteční 30. října v Lucerna Music Baru. Vstupenky jsou ale v předprodeji již nyní za 590 korun.

Formace Arrested Development vznikla jako reakce a protipól gangsta rapu, který se těšil zejména na počátku 90. let velké oblibě. Kapela se nerozhodla vést na této populární vlně. Ač se tématicky jejich skladby věnovaly převážně černošské realitě ve Spojených státech, získala si jejich tvorba fanoušky po celém světě bez ohledu na rasu.

Debutové album s názvem 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life Of… vydali Arrested Development v roce 1992 a znamenala velký poprask na hudební scéně. Platinovou desku získali hned v několika zemích. Songy Tennessee, People Everyday a Mr. Vendal se okamžitě staly hymnami tehdejší black music. O dva roky později si přebrali hned dvě ceny Grammy. O jejich další úspěch se pak postaral časopis Rolling Stone, který je označil jako skupinu ruku.

Mezi lety 1995 a 2000 si dali Arrested Development pauzu. Se startem nového milénia se ale opět sešli, aby připomněli, čím si získali takovou oblibu. V současné době mají na svém kontě již dvanáct alb. Nejnovější Changing The Narrative a This Was Never Home vyšly minulý rok. Právě hity z těchto nových desek představí kapela již na konci října v Praze.

29.7.2017 | Barbora Bittnerová