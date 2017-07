Ekompilace letos rozezní písničkář Thom Artway i kapela Wohnout 

Kromě nich i letos projekt nabídne výběr mladých a progresivních kapel. Hlavní dva headlinery tak doplní All These Memories, El’Brkas, Head Down, Homer Street, Megaphone a Nixon Lads. Kapely se prostřídají na celkem šesti jednodenních festivalech v šesti českých městech, které započnou 31. srpna v Sokolově a skončí 23. září v Krnově.

Dále se mohou na projekt Ekompilace těšit i obyvatelé Prachatic, Humpolce, Klatov a Mělníka. V každém z měst nebude chybět ani doprovodný edukační program, který se bude nést v duchu třídění odpadu. Návštěvníci se tak budou moci prostřednictvím lektorů ze samosebou.cz zábavnou formou dozvědět zajímavé informace o životním prostředí nebo si i zasoutěžit.

Oba hlavní headlineři letošního ročníku, kapela Wohnout a Thom Artway, povedou hudební program v každém z festivalových měst. „Turné s Ekompilací pojedeme podruhé. Projekt jsme v roce 2013 otevírali a rádi se vrátíme, protože je to spojení užitečného se zábavným, což nás baví,“ komentuje spolupráci s Ekompilací kapela Wohnout, která kromě starých songů nabídne i nový singl Hudba léčí s trumpetistou Lacem Deczim. Jejich nové CD pak bude zdarma k dispozici na všech šesti festivalech.

Vstup na všechny festivaly projektu Ekompilace je zdarma.

Přehled všech termínů:

31.8. Sokolov

1.9. Prachatice

8.9. Humpolec

15.9. Klatovy

22.9. Mělník

23.9. Krnov

28.7.2017