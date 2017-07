Ex-bubeník AC/DC Phil Rudd chystá tour po českých klubech. Naváže na úspěšné květnové koncerty  

Podzimní turné bubeníka Phila Rudda naváže na jeho jarní část. Kromě Lucerna Music Baru, kde zahraje třiašedesátiletý hudebník 3. října, vystoupí také v Českých Budějovicích, Olomouci, Jablunkově, Teplicích a v Plzni, kde české turné 27. září v Paláci Alfa zahájí.

Phil Rud si během jarních koncertů české a slovenské publikum velmi oblíbil. “Mám za sebou s AC/DC všechny možné velké stadióny a haly, ale tohle turné jsem chtěl od samého počátku pojmout jako návrat ke kořenům do doby, kdy jsem začínal,” vysvětlil, “dlouhá léta jsem nic tak skvělého nezažil. A musím s ohromným překvapením dodat, že z celé Evropy byla atmosféra na koncertech v Česku a na Slovensku snad nejvřelejší. Byl jsem až dojat, jak moc tu mají lidé rádi tvrdou muziku, kterou jsem hrál s AC/DC a ještě více jsem byl překvapený, jaký ohlas měla nejen tvorba této kapely, ale i naše současné pecky.”

Svá slova dokazuje i tím, že se do České republiky velmi brzy opět vrátí. Organizátoři tentokrát slibují minimálně sedmdesátiminutový koncertní set i dva speciální hosty. “Jsme nadšeni, že jarní turné dopadlo v celé Evropě tak skvěle, přestože zpěvák Allan Badger bojoval skoro celou dobu se zánětem hlasivek, což se trochu projevilo na délce programu,” vysvětlil David Šindelář z pořadatelské agentury.

Phil Rudd bubnuje již od 70. let, kdy působil v Melbourne v řadě nejrůznějších kapel, mezi nimiž nechybí formace Buster Brown či Coloured Balls. Již v roce 1975 patřil ke klasické sestavě AC/DC. V roce 1983 byl však ze skupiny vyhozen. Mohli za to částečně jeho osobní problémy, částečně neshody s kytaristou Malcolmem Youngem. V roce 1994 se ale do skupiny vrátil a vydržel tam do roku 2014. Podílel se tak i na jejím posledním albu Rock Or Bust. Na opětovném odchodu z kapely měly velký vliv i bubeníkovy problémy se zákonem. Byl obviněný z pokusu o přípravu vraždy i z držení omamných a psychotropních látek.

I tak má hudebník obrovskou fanouškovskou základnu po celém světě. Mnozí ho považují za rock’n'rollovou modlu. Nejen fanoušci, ale i renomovaní hudební novináři používají tzv. Rudd Factor jakožto určitý hodnotící standard, který talentovaný muzikant svou tvorbou nastavil. O svých kvalitách přijede již za pár týdnu opět přesvědčit i české publikum.

Termíny turné:

28.7.2017 | Barbora Bittnerová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout