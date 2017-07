Sváteční komedie Večer tříkrálový otevře druhou Letní scénu shakespearovských slavností v Praze

Hilský: Shakespeare hru psal na vrcholu sil

Večer tříkrálový je Shakespearovou sváteční komedií. „Napsal ji pravděpodobně v roce 1601, tedy přibližně v době, kdy napsal Hamleta a byl na vrcholu svých tvůrčích sil. Večer tříkrálový byla komedie spjatá s oslavami, se svátečním „převráceným“ světem příznačným pro středověké a renesanční svátky bláznů,“ vysvětluje překladatel Shakespearova díla Martin Hilský.

Hra plná bláznů a rozverných kousků

Ano, těmi se tato komedie hemží. Výstřední a elitářský Orsino, opojený hudbou a svými city, zamilovaný do podobně sebestředné krásky Olivie a mezi nimi Viola, trosečnice převlečená za muže, která touží po Orsinovi a přitom je sama předmětem Oliviiny slepé touhy. Věčně rozjařený Tobiáš Říhal tahá peníze z Ondřeje Třasořitky a slibuje mu svou neteř Olivii. Se služkou Marií a bláznem z povolání jménem Feste strojí vtipné a dost kruté léčky na samolibého Malvolia, který, podobně jako ostatní, podlehl klamnému příslibu lásky.

Výzva pro Marii Doležalovou

V roli Olivie zaujala herečka Marie Doležalová. „Je to pro mě nový druh postavy, mám pocit, že jsem nikoho takového nikdy nehrála. Vlastně vždycky hraju přesně opačné typy, než je Olivie. Ona je hrdá, důstojná, sebevědomá, ale taky typická ženská: nedostává to, co chce, a je hysterická,“ vypočítává mladá herečka.

Představte si loď nebo vilu - jak chcete

„Hra se odehrává u moře a moře zasahuje poměrně výrazně do osudů postav – Viola se domnívá, že jí moře uloupilo bratra, totéž se domnívá její dvojče Sebastian o ní. A Orsino hned na začátku přirovnává lásku k „moři, které všechno pozře“. Takže jsem požádala scénografa Martina Chocholouška, aby vytvořil loď, respektive luxusní jachtu, na které se hned na začátku koná večírek nóbl společnosti a kde se cosi stane. Zajímavé je, že Martin si myslí, že vytvořil vilu, já zase, že loď, a vlastně oba máme pravdu. Ale i to nechme na divácích. Konec konců pan profesor Hilský často mluví o tom, že Shakespeare účinně podněcuje divákovu imaginaci,“ vysvětluje své tvůrčí záměry režisérka Jana Kališová.

Petr Stach jako šikovný šašek

Šaška okouzlujícím způsobem hraje Petr Stach, který ve Večeru tříkrálovém dokazuje svoji uměleckou všestrannost. „Hraju tam na ukulele a zobcovou flétničku. Na ukulele doprovázím písničky a flétnička je takové poznávací znamení jeho profese,“ říká herec, který ovšem umí hrát i na saxofon a příčnou flétnu.

Režisérka: Bezuzdné veselí i poezie

Titul si režisérka Jana Kališová vybrala sama. „Večer tříkrálový jsem nikdy nerežírovala a asi ho mám ze Shakespearových komedií vůbec nejradši. I když moc ráda mám i komedii Marná lásky snaha s jejím obracením slovíček a broděním se řekou slov. Brilantní práci s jazykem (a nejen ji) má ostatně Večer tříkrálový s touhle ranou komedií společnou. Líbí se mi na něm melanž bezuzdného veselí, melancholie a poezie,“ svěřuje se Jana Kališová.

