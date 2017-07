Baby. Neobvyklé jméno pro neobvyklého kluka. Jelikož má za sebou jednu ošklivou nehodu, má poškozený sluch, a proto má neustále v uších sluchátka, aby pískání přehlušil. Proč ne - je to jeden ze způsobů, jak do filmu vložit soundtrack tak, aby o něm alespoň některé postavy věděly a mohly s hudbou pracovat nebo o ní diskutovat. Baby (Ansel Elgort) je typickou postavou "hodného" zločince, který se do světa za hranicí legality dostal v podstatě nedopatřením, a nyní nemůže najít cestu ven.

Baby má totiž dluh, který postupně splácí. Dluží takto muži s přezdívkou Doctor (Kevin Spacey), pro nějž se účastní všech možných akcí, následně naoko dostává rovný díl odměny s ostatními zúčastněnými, a to mu potom Doctor zabaví. Babyho však čeká už jen jedna poslední akce. Pak bude mít splaceno a může konečně utéct se servírkou Deborou (Lily James), řídit jen pro zábavu a poslouchat hudbu. Situaci mu trochu komplikují ostatní účastníci posledního přepadení, zejména Bats (Jamie Foxx), který s ním má problém a odmítá mu věřit. Buddy (Jon Hamm) se s ním naopak snaží vybudovat přátelství, o což Baby očividně nestojí.

Jak už bylo řečeno, film hodně pracuje s hudbou. Písničky v Babyho sluchátkách provází jak každou akční scénu, tak i romantické chvíle s Deborou či zábavné momenty s Josephem (CJ Jones), což je Babyho pěstounský otec, který má také poškozený sluch a už je tak starý, že se Baby spíš stará o něj, než aby to bylo naopak. Kromě výborného soundtracku, jemuž se povedlo naplnit očekávání, která v natěšených divácích vyvolal skvěle sestříhaný trailer, se však film stává jedním z mnoha, co udělaly tu samou chybu - slibovaly příliš, až jsou nakonec spíše zklamáním.

Edgar Wright je v dnešní době sice ve filmovém průmyslu určitou známkou kvality, zde ale maličko zklamal. Jako by jeho styl nešel s výrazně americkým laděním filmu a se známými americkými herci moc dohromady. Ano - dočkáme se mnoha povedených napínavých akčních scén a automobilových honiček, dočkáme se velice umělecky pojatých záběrů a dialogů, které jsou díky hudbě posunuty na zvláštní, jaksi nadpřirozenou úroveň a vytváří zejména mezi Babym a Deborou zajímavý artově snový svět - bohužel to ale nestačí. Filmu stále něco chybí.

Kdo čekal napínavý akčňák, bude se asi nudit v první polovině, během níž se představují postavy a děj se vyvíjí trošku zmateně. Kdo čekal spíše přemýšlivý, snový film ve stylu Drive (2011), ten naopak bude zklamaný a znuděný během bezmyšlenkovytě akční druhé poloviny filmu. A kdo čekal britský humor ve stylu Cornetto trilogie, ten se asi bude nudit celou dobu, jelikož k tomu má Baby Driver trochu daleko. Je to v podstatě povedený film, který ale trailerem vzbudil nezdravě vysoká očekávání, což mu ve výsledku uškodilo. Navzdory mírnému zklamání je to však snímek, který stojí za to vidět.

Názor informuji.cz: 70% Baby Driver

