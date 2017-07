Pořádnou hiphopovou nálož doveze do Prahy člen legendárního Wu-Tang Clanu  

Když v roce 1992 vznikla kapela Wu-Tang Clan, nikdo si pravděpodobně neuvědomoval, že se za pár let stane jednou z nejzásadnějších kapel hiphopový historie. Syrová, nekompromisní, tvrdá a svá - to jsou pojmy, které se spojují s její tvorbou. Ghostface Killah, jeden z jejích členů, dorazí na konci září do Prahy.