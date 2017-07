Držitel Grammy Jonny Lang přijede předvést svůj talent do Lucerna Music Baru  

Jonny Lang je součástí světové hudební scény již přes dvacet let. Za tu dobu stihl vydat pět studiových nahrávek a zahrát si s těmi nejslavnějšími hudebníky současnosti. Vystupoval třeba po boku The Rolling Stones, Aerosmith, B. B. Kinga, Jeffa Beckema, Stinga či Buddyho Guye. S posledním jmenovaným koncertuje dodnes.

Své debutové album Lie To Me nahrál Jonny Lang již ve svých patnácti letech a zaznamenal obrovský úspěch. Stalo se platinovým a hudebník tak hned svým prvním kouskem ukázal, jaký talent v něm vězí. Láska k hudbě se u něj naplno projevila v jeho 12 letech, kdy ho vzal otec na koncert kapely Bad Medicine Blues Band. A tam vše začalo. Jonny se začal učit hrát na kytaru a brzy ho objevili lovci talentů.

Všechny nahrávky, které nahrál, bodovaly v americké prodejní hitparádě Billboard. Za své druhé album Wander This World získal dokonce nominaci na prestižní cenu Grammy. Po třetí Dying to Live nahrál v roce 2006 desku Turn Around, za kterou si již Grammy Awards odnesl. Pětici pak doplnila nahrávka Fight for My Soul. V současné době plánuje vydání svého nového LP Signs.

O hudebních kvalitách přijede Jonny Lang přesvědčit i své české fanoušky. Vstupenky jsou k dispozici v internetovém předprodeji za 890 korun. Zakoupit lze také speciální VIP vstup za 1290 korun.

26.7.2017 | Barbora Bittnerová