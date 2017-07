Parov Stelar představí po Brně novou nahrávku i v Praze 

Elektrizující roztančená atmosféra. I tak by se dal stručně popsat koncert kapely Parov Stelar Band, která potěší v říjnu fanoušky v Brně. Zoufat ale nemusí ani její pražští fanoušci, jelikož skupina právě oznámila, že na počátku příštího roku přijede se svou show i do pražské Tipsport Arény. Koncert se uskuteční 10. března 2018, ten brněnský již 20. října 2017.

Parov Stelar doveze do Prahy nejen nové album The Burning Spider, ale také starší ověřené hitovky. Zatímco je většinu své hudební kariéry spojován hudebník především se žánrem elektroswingu, nová nahrávka se posouvá směrem k blues a jazzu. Turné k nové desce odstartovala formace ve vyprodané vídeňské hale, kde je vítalo 12 tisíc nadšených fanoušků. S novými kousky zavítá také do Austrálie, na Nový Zéland, do New Yorku, Londýna, Paříži a dalších světových měst.

Hudebník Parov Stelar odehrál po světě již více než 700 živých vystoupení. Dokázal vyprodat i nejslavnější světové haly, jako je Playstation Theatre v New Yorku, Alexandra Palace v Londýně, berlínskou Columbiahalle či pařížský Zenith. Stal se headlinerem nejznámějších hudebních festivalů, jako jsou Coachella, Glastonbury, Sziget či Lollapalooza. Na svém kontě má spolupráci s věhlasnými umělci, mezi nimiž nechybí Tony Bennett, Lady Gaga či Lana Del Rey. Jeho hudba zní ve filmech, v televizních pořadech i v reklamách.

Vstupenky jsou k dispozici v internetovém předprodeji za 800 korun. Oficiálně startuje 27. července v 10 hodin. Na V den konání koncertu se cena lístků vyšplhá na tisíc korun.

26.7.2017 | Barbora Bittnerová