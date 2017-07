Festival Colours of Ostrava se v pátek 21. července přehoupl do své druhé poloviny. Zatímco předchozí den opanovaly hlavní stage české i zahraniční zpěvačky a písničkářky, den druhý naprosto ovládla australská partička Midnight Oil.

Midnight Oil

To, co formace kolem zpěváka, environmentalisty a dřívějšího politika Petera Garetta předvedla, muselo potěšit duši každého milovníka poctivého rocku. Při písni Beds Are Burning bylo publikum v extázi, do které ho naposledy dostal koncert Imagine Dragons první festivalový den.

Třetí festivalový den vystoupila rovněž irská poprocková kapela Walking On Cars, exotičtí Speed Caravan, zpěvák Benjamin Clementine, energičtí St. Paul & The Broken Bones, Michal Hrůza s Jináčkovou filharmonií a mnoho dalších. O závěrečný koncert na hlavní stagi se postarala německá elektronická formace Moderat.