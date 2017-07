Plnou parou vpřed do největší databanky semen! DOX zve návštěvníky na norské Špicberky 

Expozice s názvem Úložiště semen představí návštěvníkům výsledky on-line rezidence norských umělců Jørna Knutsena a Einara Sneve Martinussena. Ti v rámci svého projektu analyzují, vizualizují a interpretují data, která jsou volně dostupná v digitální databázi největšího úložiště semen na norských Špicberkách.

A co je specifické na formátu on-line rezidence? Je dokonalým odrazem současné doby i toho, čemu se věnuje výstava Big Bang Data. Vše je totiž v on-line prostředí. Oba umělci se skrze obrazovky setkávají nejen s předmětem svého výzkumu, ale rovněž s návštěvníky expozice, která prezentuje jejich průběžné výstupy zkoumání Špicberského úložiště. “Autoři se soustředí primárně na vizualizaci různých aspektů dat, která umožňuje nahlížet na informace v nových kontextech,” vysvětlují organizátoři výstavy.

V DOXu tak mohou návštěvníci zhlédnout video, v němž mu umělci představí celý svůj projekt i cíle, kterých chtějí dosáhnout. Prostudovat mohou mnoho ilustrací, fotografií a dalších materiálů. Seženou ale i spoustu informací o jednotlivých vzorcích semen. Ty jsou organizovány a tříděny dle různých kategorií. Autoři si v rámci projektu vedou blog, pomocí něhož mohou sdílet svou práci se svými čtenáři. K projektu vytvořili také několik propagačních materiálů, jejichž cílem je přiblížit tuto problematiku atraktivním způsobem i široké veřejnosti.

Globální úložiště semen je navíc samo o sobě výjimečnou záležitostí. Vybudovali jej v oblasti věčně zmrzlé půdy na norských Špicberkách v Severním ledovém oceánu, aby v něm mohli uchovávat největší a nejrozvinutější sbírku semen na světě. V obřích ledových halách by měla přežít i stovky let. V současnosti se v něm nachází více než 930 tisíc vzorků. Jeho význam by měla společnost ocenit především v obdobích regionálních či globálních krizí. Zároveň představuje možnosti mezinárodní spolupráce, naději i zabezpečení budoucnosti lidstva i biodiverzitu.

18.7.2017 | Barbora Bittnerová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout