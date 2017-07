Muzikál Mamma Mia se vrátil na exkluzivních 32 letních představení. Kongresák vyměnil za Hybernii  

Herci tak oprášili své kostýmy, procvičili hlasivky a ve středu 12. července vrátili na prkna, která znamenají svět, muzikál s hity švédské popové kapely Abba. Obří pódium Kongresového centra vyměnil sice za daleko menší prostory divadla Hybernia, obsazení však zůstalo stejné, tudíž návrat Mamma Mii nebyl nikterak obtížný. “Doma si ty texty moc nepamatuji, ale když se ocitnu mezi kolegy, najednou to naskočí samo. Dobře se to zapamatuje, protože to není žádná složitá činohra,” vysvětlil Roman Vojtek, který vystoupil v roli Sama i během obnovené premiéry 17. července.

V muzikálu se jedné z hlavních rolí chopila také Vojtkova přítelkyně Petra Vraspírová. “Mrzí mě, že hrajeme jen takhle v létě. Jsme dobrá parta,” komentovala atmosféru mezi herci Míša Nosková, která vystupuje v roli Tanyi. V hereckém obsazení nechybí ani herečka Jaroslava Kretchmerová, Daniela Šinkorová, Adéla Gondíková, Leona Machálková, Jiří Langmajer, Tomáš Smička, Pavel Vítek, Oldřich Kříž, Barbora Skočdopolová či Ilona Maňasová.

Letní scéna muzikálu Mamma Mia je skutečně intenzivní. Hraje se každý den - od 13. července do 13. srpna. Návštěvníci se kromě známých tváří z původního obsazení mohou těšit na kompletní originální scénu z Kongresového centra. Slavné hity kapely Abba navíc odzpívají herci v doprovodu živého orchestru. Právě notoricky známá hudba je totiž hlavním tahákem, proč je o muzikál stále velký zájem.

Muzikál se díky počtu prodaných vstupenek zařadil mezi nejúspěšnější muzikály uváděné v České republice. Celkem se podařilo prodat přes 200 tisíc vstupenek. Lístky jsou k dispozici v internetovém předprodeji v cenovém rozmezí od 690 do 1 999 korun.

Foto: Marián Juskanin

18.7.2017 | Barbora Bittnerová