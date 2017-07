Opice se skrývají v lesích a často mění lokaci, jen aby získaly co největší bezpečí. Celý film začíná bitvou, do níž vstupují lidé s cílem co nejvíc opic povraždit a lokalizovat Caesara - a vypadá to, že za poslední dobu taková bitva rozhodně není první. Ačkoliv to pro opice znamená velké ztráty, podaří se jim zajmout několik lidských vojáků, které pošlou zpátky plukovníkovi McColloughovi s jasným vzkazem: "Nechte nám lesy a zabíjení může skončit."

Na plukovníka však nabídka dojem neudělá, je ochoten vyvraždit opice, i kdyby měl obětovat všechny své muže. Postupně se celý konflikt dostává až k souboji dvou silných vůdčích osobností - Caesara (Andy Serkis), který vede opice, a plukovníka McCollougha (Woody Harrelson), jehož slepě následují lidé. Nebo alespoň někteří, jak se však ukáže až v průběhu děje. Caesar se každopádně jakožto charakter zajímavě vyvíjí. Ve snech se mu občas zjevuje Koba, jeho nepřítel z minulosti, a jeho přátelé mu začínají naznačovat, že se jako Koba chová. Časem to i přizná - jeho motivace je podobná a jeho nenávist se nedá potlačit. Touží po pomstě víc než po čemkoli jiném, což ho může zavést na scestí a způsobit ohrožení těch opic, co zbývají.

Na celém příběhu je nejzajímavější komplikovanost konfliktu. Ani jedna strana není v podstatě dobrá či špatná. Každá má pochopitelné pohnutky k tomu chovat se tak, jak se chová, obě strany mají lehce logicky odůvodnitelnou motivaci a konflikt nelze vyřešit jednoduše. Ačkoliv však film obsahuje i hlubší myšlenky a motivy, které stojí za delší zamyšlení, hlavně díky tomu, že zde máme co do činění s opicemi, je vše vyjádřeno jednoduchým, srozumitelným jazykem a symboly. Pomalejší mluva sice trochu ubírá na dynamice děje, to je však vynahrazeno napínavou zápletkou a skutečně zdrařilými akčnějšími scénami. Na ty si však kromě chvilky na začátku počkáte až na úplný závěr.

Zatímco Caesara již známe z minulých dílů, zde roste jeho vůdčí vliv, a to zejména co se týče boje o přežití. Opice ho následují a plně mu důvěřují, ačkoliv se jeho motivace změnila ze snahy o nalezení míru a bezpečí na krutou pomstu. Plukovník McCollough je novou, také velice zajímavou postavou - a Woody Harrelson vyvolává pocit, že se snad pro tuto roli narodil. Jeho pohnutky vyplouvají na povrch až později v průběhu děje, zjednodušeně řečeno se však ukáže, že se nestal krutovládcem v rámci touhy po moci, nýbrž ze strachu.

Ve filmu se setkáme s vícero novými postavami, mimo jiné třeba s vojákem Preacherem (Gabriel Chavarria), který je ušetřen v počátečním boji a svou druhou šanci na život se rozhodne náležitě využít, s němou dívkou, již Maurice pojmenuje Nova (Amiah Miller), či s legračním upovídaným opičákem, co se obléká jako člověk, nezná znakovou řeč, mluvit se naučil od lidí a říká si jménem, jež by se dalo přeložit ve smyslu "Zlobivá Opice". Žádná z postav není v příběhu jen tak pro zajímavost, všechny nakonec sehrají svou pro děj důležitou roli.

Válka o planetu opic je opravdovým velkofilmem se vším všudy. Více než dvě hodiny stopáže nejsou vyhozeným časem, zaplňuje je stále se vyvíjející děj, a pomineme-li fakt, že z opic leze každá věta třikrát pomaleji než z lidí, film utíká a baví. Celým příběhem nás provází absolutně skvělá kamera, což zaznamená snad i oko úplného laika, a i scénář je opravdu kvalitní, vyhýbá se trapným, rádoby epickým hláškám či plytkým situacím. Ačkoli ve filmových sériích bývá zpravidla nejlepší první díl a po něm už kvalita upadá, v tomto případě můžeme Válku o planetu opic stoprocentně a bez výčitek doporučit.

Názor informuji.cz: 90% Válka o planetu opic

16.7.2017 | Káťa